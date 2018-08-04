「逃出繪本！」自編繪本結合密室逃脫

2018年08月04日 22:06 中時 葉書宏

新北市立圖書館青少年分館與樂輔快樂活動工作室合作，於今（4）日舉辦「逃出繪本親子密室逃脫」遊戲。（葉書宏翻攝）

新北市立圖書館青少年分館與樂輔快樂活動工作室合作，於今（4）日舉辦「逃出繪本親子密室逃脫」遊戲。（葉書宏翻攝）

新北市立圖書館青少年分館與樂輔快樂活動工作室合作，於今（4）日舉辦「逃出繪本親子密室逃脫」遊戲。（葉書宏翻攝）

密室逃脫不再是青少年的專利，這次幼童也可以來挑戰！新北市立圖書館青少年分館與樂輔快樂活動工作室合作，於今（4）日舉辦「逃出繪本親子密室逃脫」遊戲，以自創繪本故事為場景，特別針對4-8歲幼童和爸爸媽媽打造專屬的親子共學遊戲，寓教於樂，從遊戲中學習，讓親子共度一場有趣與冒險的閱讀旅程！

活動一開始由一位說書人哥哥引領大家進入繪本故事情境中，大自然裡的森林都被人工的製造物給破壞了，生氣的動物們紛紛變成要向人類報復的可怕怪獸，現在要請大家解救誤闖森林、被鎖在小房間裡的人類小Q。

「媽咪、爸比，我在地上發現這個東西，有辦法幫助小Q離開這個小房子嗎？」小朋友認真的提問，並同時在房間裡開始搜尋能幫助小Q的線索，而父母也拿起散落在地上的繪本頁面，引領孩子操作這些道具，拿到密碼或是鑰匙，同心協力解開小Q身上的鎖！過程中，每道關卡需要孩子和家長展現出溝通能力、創意激發、觀察力等來破解密室當中的密碼，親子合作攜手破關，體驗團體合作的感覺，也增進更緊密的親子交流。

「這次活動讓人大呼過癮，也特別有意義！」家長李先生表示，看見孩子聚精會神的破解關卡，與孩子探索並動手解決難關，可以為親子創造美好的互動回憶、在遊戲中快樂學習。在完成闖關後，孩子們露出開心與自信的笑容、滿滿的成就感，是一次新鮮又難得的體驗。

新北市立圖書館表示，「逃出繪本」遊戲是創造出不一樣閱讀的情境，除了培養親子共讀、共學的閱讀環境外，也能讓孩子能充分享受探索知識的樂趣，同時透過遊戲培養獨立思考、建立良好閱讀習慣。

(中時 )