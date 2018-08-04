獨／全球城市小姐選拔 驚見高凌風昔日伴舞女郎

周子鳳。（粘耿豪攝）

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周子鳳展演泳裝。（粘耿豪攝）
周子鳳（左起）、冠軍賴韋如、第2名李棠霓。（粘耿豪攝）
高凌風令許多歌迷懷念至今。（資料照）

2018第13屆全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使台灣區選拔賽4日在圓山飯店總決賽，歷經泳裝、旗袍、才藝等競賽項目，第1名由來自台東、曾拍過紀錄片的賴韋如奪冠；第2名是台德混血的李棠霓，她父親是談話性節目《WTO姐妹會》的固定班底阿福；第3名是來自苗栗縣的周子鳳，曾短暫當過已故「青蛙王子」高凌風的合音天使兼伴舞女郎，今年全球城市小姐星味十足。

30多年前，高凌風紅遍大街小巷，連他的合音天使阿珠、阿花也成了家喻戶曉的人物，隨著高凌風離開舞台，阿珠阿花也離開螢光幕，後來高凌風還找了新一代的阿珠阿花。第3名的周子鳳今年23歲，16歲時念莊敬高職演藝科，與高凌風女兒葛子揚同班，因笑容親切被高凌風網羅成為新一代合音天使，跟著跑海內外演出約12場，合作2年多，直到高凌風去世。

她說這次來參賽是想給自己一個新的挑戰，希望傳承高凌風的精神，未來有機會在不同地方嶄露頭角。她想起過去那段美好回憶，「那時候很榮幸擔任高大哥的伴舞，可能她覺得我笑容有親切感吧，讓我有這個機會，當時懷抱著夢想，沒想到念演藝科的小女生能受到他的重用和提拔，很感謝他」，她今天的才藝表演是演唱高凌風的招牌歌曲〈惱人的秋風〉，特地向生命中這位重要前輩和貴人致敬。

她說，當時在高凌風身邊學習很多，在台灣跑尾牙場，也到加拿大、印尼等國家表演，自己因為會跳巴西武術舞蹈，平時愛跳舞、唱歌，當時獲選當他的合音及伴舞，除了必須不斷熟練他的歌，也融合舊版阿珠阿花再加入自創舞步。

她跟高凌風學到最多的是臨場反應，比如麥克風從衣服內掉下去，但還是要鎮定的保持笑容，下台再調整；有時因為要趕通告，被訓練得必須在車上換衣服；冬天天氣冷還是要穿又短又輕薄的金色舞衣，不但不能發抖，還要保持笑容，雖然體會當藝人辛苦之處，她對表演這份工作仍躍躍欲試。

(中時 )

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