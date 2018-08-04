阿富汗特戰隊擊破塔利班據點 救出61名戰俘

阿富汗軍力重建已有所成，特種部隊已多次成功突擊塔利班據點。(圖/阿富汗陸軍)

友善列印
中時電子報

阿富汗軍方稱，特種部隊成功的突擊塔利班在南部赫曼德省(Helmand)的一處據點，解救61名戰俘與遭綁架者。

自由歐洲電台(Radio Free Europe/Radio Liberty)報導，阿富汗精英突擊隊部隊的發言人傑威德．薩利姆(Jawid Saleem)表示，這次突擊行動是在8月2日晚間發起，目標是對赫曼德省卡加奇(Kajaki)地區的塔利班據點。

薩利姆說，這場救援任務除了特種部隊以外，也有當地警察部隊的合作，行動期間至少擊殺兩名塔利班武裝分子。接著他談到戰俘的情況，囚犯的條件很差，缺乏適當的食物和醫療保健，也普遍遭受了折磨。不過他沒有說阿富汗部隊是否在突擊中有所損傷，而塔利班也沒有立即就此事發表評論。

阿富汗陸軍指揮官穆尼布．阿米里(Munib Amiri)說，獲救的戰俘已被轉移到陸軍總部安置，包括醫療。

根據美國獨立審計機構「阿富汗重建特別辦公室」的最新報告，赫曼德省是塔利班最多據點的地方，他們控制了赫曼德省14個縣市中的9個，也就是說該省一半人口都在塔利班控制的範圍內。

不過最近幾個月，阿富汗正規軍主動出擊塔利班巢穴， 5月31日突擊在卡賈基地區(Kajaki district)的兩處塔利班據點，救出被綁架的103人，是今年最大的救援行動。

塔利班的回應方式通常是對首都喀布爾發動更多的自殺炸彈攻擊。

(中時電子報)

文章來源：Afghan Special Forces Free 61 From Taliban Captivity

更多軍事戰略，都在中時軍事頻道

大陸成功試射高超音速試驗機

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。