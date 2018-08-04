阿富汗特戰隊擊破塔利班據點 救出61名戰俘

2018年08月04日 22:23 中時電子報 江飛宇

阿富汗軍方稱，特種部隊成功的突擊塔利班在南部赫曼德省(Helmand)的一處據點，解救61名戰俘與遭綁架者。

自由歐洲電台(Radio Free Europe/Radio Liberty)報導，阿富汗精英突擊隊部隊的發言人傑威德．薩利姆(Jawid Saleem)表示，這次突擊行動是在8月2日晚間發起，目標是對赫曼德省卡加奇(Kajaki)地區的塔利班據點。

薩利姆說，這場救援任務除了特種部隊以外，也有當地警察部隊的合作，行動期間至少擊殺兩名塔利班武裝分子。接著他談到戰俘的情況，囚犯的條件很差，缺乏適當的食物和醫療保健，也普遍遭受了折磨。不過他沒有說阿富汗部隊是否在突擊中有所損傷，而塔利班也沒有立即就此事發表評論。

阿富汗陸軍指揮官穆尼布．阿米里(Munib Amiri)說，獲救的戰俘已被轉移到陸軍總部安置，包括醫療。

根據美國獨立審計機構「阿富汗重建特別辦公室」的最新報告，赫曼德省是塔利班最多據點的地方，他們控制了赫曼德省14個縣市中的9個，也就是說該省一半人口都在塔利班控制的範圍內。

不過最近幾個月，阿富汗正規軍主動出擊塔利班巢穴， 5月31日突擊在卡賈基地區(Kajaki district)的兩處塔利班據點，救出被綁架的103人，是今年最大的救援行動。

塔利班的回應方式通常是對首都喀布爾發動更多的自殺炸彈攻擊。

(中時電子報)