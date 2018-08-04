新北》蘇貞昌授旗典禮後繼續衝 板橋聖仁宮成立後援會力挺

2018年08月04日 22:45 中時 葉書宏

民進黨新北市長參選人蘇貞昌馬不停蹄繼續衝，晚上受邀參加板橋聖仁宮平安宴。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（4）日下午結束授旗誓師典禮後，馬不停蹄繼續衝，晚上受邀參加板橋聖仁宮平安宴。（葉書宏翻攝）

蘇貞昌晚上受邀參加板橋聖仁宮平安宴。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（4）日下午結束授旗誓師典禮後，馬不停蹄繼續衝，晚上受邀參加板橋聖仁宮平安宴，現場不僅高掛蘇貞昌後援會布條，同時主辦單位還宣布成立蘇貞昌的第一個後援會「聖仁宮後援會」，一起為蘇貞昌加油。

蘇貞昌在致詞時提到，今天授旗典禮原本預計2千人到場，但因為支持者太熱情，超過3500人到場，讓現場大爆場，這都是因為大家的支持，希望大家11月24日能投下神聖的一票，讓蘇貞昌繼續為新北市服務。

蘇貞昌抵達會場時，立即受到民眾夾道歡迎，紛紛爭相與蘇貞昌合照，立法委員張宏陸、新北市議員何博文、聖仁宮後援會總會長吳志忠、會長林士傑、副會長林義傑都到場相挺，與蘇貞昌作伙衝。

蘇貞昌先是向關聖帝君參拜，同時也祈求之後的選舉順利，蘇貞昌致詞時說，在他擔任縣長期間，每年都有到聖仁宮，同時向關聖帝君祈求國泰民安，鄉親賺大錢。

蘇貞昌說，今天下午的授旗典禮現場大爆場，這都是因為有鄉親的大力支持，讓他非常感謝，希望鄉親年底能投下神聖的一票，讓擔任過縣長，又有中央經驗的蘇貞昌，再次為新北市民服務，讓新北市更新更好。

關於總統府秘書長陳菊提到，蘇貞昌答應參選新北市長，實在是很「唔甘」啦，要擔任這麼辛苦的工作，她也是很不捨。對此，蘇貞昌表示，其實就是大家老戰友，有這樣的感情，但是既然答應要挑重擔，就會全力以赴，希望新北市民大力支持，給他機會，一定會以過去做實事的精神跟經驗，讓新北更好。

(中時 )