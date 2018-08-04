台北》丁守中接受以核養綠香蕉挑戰 點名蔡英文賴清德姚文智

2018年08月04日 23:03 中時電子報 江飛宇

由核能流言終結者創辦人黃士修、日本京都大學醫學博士生廖彥朋所發起的「以核養綠公投-帶皮香蕉挑戰」如同數年前的「冰桶挑戰」般在網路開始竄紅，台北市長參選人丁守中也被前行政院長張善政點名，而丁守中決定選擇「B方案」，也就是同意加入聯署，附帶拉攏20位支持者加入，然後他點名總統蔡英文、行政院長賴清德，以及台北市長參選人姚文智也加入帶皮香蕉挑戰。

「以核養綠公投」分成兩項公投，一項是啟動核四商轉，第二則是廢止能源法當中的「2025年非核家園」。第一階段的申請過程曲折，不斷遭到中選會以各種技術手法阻擋，拖延到6月底才確定可以進入公民聯署程序，連署時間僅剩2個月，為了在時限內湊足所需的30萬份聯署書，公投小組決定援引前幾年著名的冰桶挑戰賽模式，點名3人加入，並把挑戰的內容改成兩種方案：A方案「吃下帶皮香蕉」，或B方案「交出20份以核養綠聯署書」。

黃士修在前天點名到前行政院張善政先生，而張善政迅速的正面回覆，採取「交出20份以核養綠聯署書」的方案，然而他再點名前總統馬英九、台北市長柯文哲和台北市長參選人丁守中接續挑戰。

丁守中得知以後，接受了這項挑戰，和張善政同樣選擇交出20份聯署書，他在影片中說：「基本上我同意，因為對我來講，能源政政我支持的是乾淨、安全的能源，反核四不是我的神主牌，只要有核能安全我也支持，過去的核一二三也是支持的。所以我願意接下20張連署單，找我們的好朋友大家一起參與，把我們的能源政策由公投來決定。並且在此我點名蔡英文總統、賴清德院長，以及姚文智委員，看你們敢不敢接招，接下這樣的挑戰，不然就來找我領香蕉，連著香蕉皮一起吃吧。」

丁守中接受張善政的香蕉挑戰。

以核養綠公投領銜人黃士修強調，無論對議題支持與否，這項公投都值得一起聯署，因為反核者也可以在公投時投下反對票。唯有讓「以核養綠」公投過關，才能讓持續30年的核能議題真正訴諸民意，擺脫政客綁架攸關國家生存命脈的能源議題。

(中時電子報)