花蓮施工意外傻替雇主隱瞞 延誤就醫害截肢

花蓮有名潘姓工人，因為工安意外，右腳無名指，粉碎性骨折，現在卻面臨截肢的命運(翻攝自影片)

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中時電子報
(翻攝自影片)

花蓮有名潘姓工人，因為工安意外，右腳無名指，粉碎性骨折需要住院，但是雇主怕被調查停工，要求工人不要住院，並承諾會給他，每月給4萬安家費，兩人私下簽切結書達成協議，沒想到後來雇主跳票，工人腳趾傷勢惡化，得面臨截肢的命運。

潘先生七月底在進行下水道涵管進行清理作業時，右腳兩隻腳趾遭捲線器跟鋼索砸到而粉碎性骨折，潘先生說：「老闆沒幫我叫救護車，他說私底下開工程車載我來（醫院），醫院說要住院，老闆說住院北檢會來找他的麻煩，會叫他賠償滿多錢而且會停工延誤工程。」

擔心住院8小時，就得通報「工安意外」，影響工程進度，潘先生說，老闆娘要求他手術完就簽下切結書出院。允諾接他回包商家療養，每個月照給工資，另外加發4萬元。如今，不但扣掉借款只給2萬多，10多天來也只帶他到醫院換藥3次，醫生說右腳無名指，發黑壞死得截肢。

潘先生說：「他一直在拖延我就醫的時間，本來這隻腳可以恢復，搞到要截肢。」

包商林老闆回應：「住院應該是他做決定，而不是我們這邊做決定，跟他談到是說受傷期間你沒有辦法工作，這個錢我們公司還是會給付給你，原先也不是我跟他談，我也不是很清楚，但我大概知道是這樣子。」

(中時電子報)

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