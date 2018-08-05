美國航太總署選出9名太空人 接受民營太空船訓練

2018年08月05日 00:14 中時電子報 江飛宇

美國的載人太空任務將要復興！美國航太總署在週五指定了9名太空人，接受商用太空船的任務訓練，預計在明年，他們將會是在第一批搭乘SpaceX 、波音的商用太空船的太空人，那將是美國在2011年將太空梭退役，失去載人太空任務能力的8年後，終於可以再次從自己的太空發射場，將人員送往太空。

現代太空飛行網(space flight now)報導，航太總署週五在休斯頓的詹森太空中心(Lyndon B. Johnson Space Center)舉行太空人介紹儀式，9名太空人將會在明年春天開始採用波音公司和SpaceX公司的商業太空船進行載人太空飛行，雖然進度比原定時間晚幾個月，但遲到總比不到好。

之所以進度延遲，是因為兩家公司都再進行最後的安全性補強，波音公司在6月的地面試驗中，遇到了發動機不明中止的問題，而SpaceX要重新設計的液化氦壓力槽，以杜絕2016年發生的火箭爆炸事故。

太空人後方的兩個大物體就是新的太空船，左邊的是波音星幹線，右邊是SpaceX乘飛龍。(圖/NASA)

航太總署局長吉姆．布萊登斯汀(Jim Bridenstine)深情的說：「這將是自2011年以來，我們再次具備將美國太空人，搭乘美國太空船，從美國土地上發射美國火箭上太空。」

9名太空人分別接受波音的CST-100 星幹線(Starliner)和SpaceX的乘飛龍(Crew Dragon)太空船的操作訓練，包括使用新式的太空衣。

前太空梭駕駛克里斯．佛格森（Chris Ferguson），是2011年亞特蘭提斯號太空梭(STS Atlantis OV-104)的最後一班任務指揮官，在太空梭退役後，就被波音網羅成為該公司載人太空部門的成員。他會與同樣搭乘過太空梭的資深飛行員艾利克．波(Eric Boe)和新秀太空人妮可．曼(Nicole Mann)參加波音CST-100 星幹線的測試飛行。星幹線的無人測試計劃於2019年1月，要是成功無問題，那麼5月就可以載人升空。

女太空人妮可蔓接受的是波音的太空團隊，穿著波音太空衣。(圖/NASA)

至於SpaceX的乘飛龍太空船，則是聘請鮑伯．貝肯(Bob Behnken)，他是一位太空漫步經驗豐富的太空人，也執行過了兩次太空梭任務。他的搭檔是另一名太空梭飛行員道格．赫爾利(Doug Hurley)。乘飛龍太空船的進度還要更快一點，預計無人型的測試船在今年11月發射，只要順利， 2019年4月就可以迎接首次載人任務。

SpaceX的太空人山尼威尼斯穿著太空衣在乘飛龍太空船模擬艙裡受訓。(圖/NASA)

航太總署表示，兩種太空船都具備搭乘包括駕駛在內的7名太空人(2名駕駛，5名乘員)的運量，初期會載運4名乘客進行為期半年的國際太空站人員輪調，之後會再開放第5名。

(中時電子報)