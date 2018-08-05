柯文哲選情未必樂觀？ 網友點出5點關鍵原因

2018年08月05日 00:55 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底台北市長選戰，隨著時間越來越近，各式民調陸續出爐，有網友在批踢踢發文指出，現任市長柯文哲選情其實未必樂觀，並指出5點關鍵原因，並認為以前是傳統藍綠對決，現在的氛圍卻是世代價值交戰。

網友指出，近期民調可以發現，柯文哲和競爭對手丁守中與姚文智的差距逐漸拉開，甚至有的民調測出，柯的民調會大於丁守中加姚文智。柯文哲選戰打法獨樹一格，如一日幕僚影片和網路募款9小時成功達標等網路經營，及開啟縣市減債競賽等，過去沒有這樣的模式。

但網友個人判斷，認為未必如此樂觀，並分析5點關鍵原因:

1.丁和姚持續開當選支票，且各自打兩岸牌，是否能激起各自支持者產生危機感而歸隊，增加投票率。

2.關鍵在於未表態者仍有2成5，雖然網路音量或氣勢上柯文哲都遠勝於丁和姚，但是否會有沉默螺旋效應，仍值得觀察。

3. 兩年前總統大選，年輕人投票率創新高，但是否成為常態，持保留態度。

4.媒體大量黑柯，但近期有媒體人轉向捧柯，是否有金主要扭轉柯文哲形象，讓柯文哲支持率反轉。

5.有說法認為柯正複製陳水扁成功模式，但他認為本質上仍不同，以前選舉是傳統藍綠對決，現在的氛圍卻是世代價值交戰。

網友文末結論，說柯與丁的實際得票落差不至於太大，保守估計在5萬票內，但仍需視辯論會或新議題推出，才能有更詳細的預測與分析。

(中時電子報)