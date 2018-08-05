2018年08月05日 05:24 中時電子報 高德順

◎中國時報

金門自泉州引水儀式今登場，金門縣長陳福海在這歷史一刻，將就地舉行中外國際記者會，正式提出「新三通」通水、通電和通橋的新主張，期待做為兩岸交流「大門」的金門，不但要成為兩岸亮點，更要開啟走過大陸，與世界接軌的新未來。

雲林縣唯一經營國道客運的日統客運，位在斗六市火車站前精華地段總站，業者貼出求售公告，震驚各界。董事長林義風昨表示，他每天一開門就日虧10萬，2年來已虧本5000萬，國內經濟大環境不佳，加上客運經營被法令綁死，決定自我了斷，賣房求現調度資金，作為逐年遣散費準備，客運路線仍暫時照常營業，不會說停就停。

面對國民黨公開譴責民進黨立委蔡易餘主張「陸配與外配做差別待遇」，並要求必須為此道歉，對此，行政院及民進黨中央昨日持續設下防火牆，不願對此多做回應；行政院發言人Kolas Yotaka就說，這是蔡易餘的意見，行政院不作任何評論。

大陸國務院3日公布取消11項行政許可，當中包括「台港澳人員在大陸就業許可」，這是大陸對台灣民眾實施「同等居民待遇」的最新措施，意味台灣民眾今後赴大陸工作，不用再事先申辦手續複雜的就業證，也增加陸資企業聘用台灣人的意願。

◎旺報

隨著社群媒體發達，大陸年輕白領階級掀起一陣健身熱，更衍生一種在中產階級的「比較焦慮」。網紅在網路上曬翹臀、二頭肌及馬甲線，成為無數年輕人努力的目標。在年輕人眼裡，購買健身課其實就跟在網紅店打卡一樣，只是為了趕流行。如今，許多白領下班後勤跑健身房，終究是為了奪得他人目光，在朋友圈互相比較而已。

在倡導全民運動下，大陸各城市興起路跑熱潮。不過，跑步可是門檻頗高的運動，甚至可以說是專屬於白領階級。根據《2017年跑者調查》，大陸跑者中以30到39歲的中年大叔為主力，而年度平均每人花費6656元（人民幣，下同），將近新台幣3萬元。

近年來，大陸健身行業呈現爆炸式增長，融資大戲不斷上演。據統計，光是今年上半年，大陸就有將近十餘宗涉及健身行業的融資或投資項目發生。其中，互聯網健身、運動科技公司Keep最近就獲得1.27億美元D輪融資，創下互聯網健身領域的單筆最大金額融資紀錄。業內人士指出，從資本的高熱情，以及健身領域的擴張速度，足以見得健身確實是門好生意，才會吸引各路資本瘋狂追逐。

體育產業已成為推動大陸經濟發展的「新風口」。根據大陸國家發改委最近發布的統計資料，預計到今年底，大陸的體育產業增加值將會占GDP比重超過1%，估計體育項下的消費金額將超過1兆（人民幣，下同），業內人士指出，目前大陸體育領域內還有很多項目處於盈利模式摸索階段，整個產業的爆發力還未完全發揮，對總體經濟的貢獻度還有很大的增長空間。

◎工商時報

政府基金委託投信代操壓對寶，上半年成果豐碩，法人預測，下一階段行情聚焦四大族群，包括蘋果鏈、電動車、生技及半導體，而籌碼集中仍是股價強勢的票房保證。近期包括台積電、和碩等吸引外資、投信兩大法人聯手買進，卡位布局新一波行情。

晶圓代工龍頭台積電傳出電腦系統遭到電腦病毒感染，造成竹科Fab 12、中科Fab 15、南科Fab 14等主要晶圓廠廠區的機台停線。台積電證實遭到電腦病毒感染，但並非外傳遭駭客攻擊，內部已緊急召開會議應變。台積電受到電腦病毒影響的機台及生產線，已經開始重新灌入防毒軟體，計畫1天內把所有問題解決，讓生產線恢復正常運作。

被視為世紀大標案的「台北雙子星」將在10月1日截標，潛在競爭者陸續浮上檯面。其中，國揚實業掌門人侯西峰將聯手金控集團，合作競標「台北雙子星」。

銀行搶信用卡客戶，從104年到今年上半年已新發卡逾2,004萬張，同期間，客戶停卡、剪張數亦達1,504萬張，等於銀行忙了3年多僅增加500萬張卡。不過，為了維持一定卡量及留住客戶，國內信用卡發卡機構每個月還是以40萬到50萬張的速度發卡。

(中時電子報)