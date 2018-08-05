熱！5縣市高溫警示 北部體感42度！西半部午後短暫雨

今（5日）全台為多雲到晴，慎防高溫需防曬。（林宜靜 攝）

友善列印
中時電子報
／整理報導

週日出遊去？來看看天氣怎麼樣！今（5日）全台為多雲到晴，氣象局已針對台北市、新北市、宜蘭縣與花蓮縣、苗栗縣發布高溫警示，台北體感上看42度！另今日午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局今（5日）已針對台北市、新北市、宜蘭縣與花蓮縣、苗栗縣發布高溫警示。（圖取自氣象局網頁）

日頭赤炎炎！今日台灣各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部沿海地區有局部短暫陣雨，澎湖亦有零星短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。今日上午北部沿海地區亦有局部短暫陣雨。

氣溫方面，今日中午前後盆地、縱谷及近山區局部地區為高溫橙色或黃色燈號，有連續出現36度高溫的機率。提醒民眾外出時要多喝水、注意防曬，盡量避免非必要戶外活動，慎防熱傷害。

今日南沙島海面平均風力可達6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請注意。今上午起南沙島海面平均風力將增強至6到7級，雷雨區最大陣風10級，船隻請特別注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、中部空品區、馬祖及金門為「普通」等級，雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)

今（5日）中午前後盆地、縱谷及近山區局部地區為高溫橙色或黃色燈號，有連續出現３６度高溫的機率。（圖取自氣象局網頁）
8月5日三大報頭條 網路能改變政治嗎？當代館開展探…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。