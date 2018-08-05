熱！5縣市高溫警示 北部體感42度！西半部午後短暫雨

2018年08月05日 05:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

週日出遊去？來看看天氣怎麼樣！今（5日）全台為多雲到晴，氣象局已針對台北市、新北市、宜蘭縣與花蓮縣、苗栗縣發布高溫警示，台北體感上看42度！另今日午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局今（5日）已針對台北市、新北市、宜蘭縣與花蓮縣、苗栗縣發布高溫警示。（圖取自氣象局網頁）

日頭赤炎炎！今日台灣各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部沿海地區有局部短暫陣雨，澎湖亦有零星短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。今日上午北部沿海地區亦有局部短暫陣雨。

氣溫方面，今日中午前後盆地、縱谷及近山區局部地區為高溫橙色或黃色燈號，有連續出現36度高溫的機率。提醒民眾外出時要多喝水、注意防曬，盡量避免非必要戶外活動，慎防熱傷害。

今日南沙島海面平均風力可達6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請注意。今上午起南沙島海面平均風力將增強至6到7級，雷雨區最大陣風10級，船隻請特別注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、中部空品區、馬祖及金門為「普通」等級，雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)