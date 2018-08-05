網路能改變政治嗎？當代館開展探「正義」

2018年08月05日 05:43 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

政治會牽扯藝術嗎？答案是可能的！從近來的「藝人台獨」事件或許可見端倪！然藝術能改變政治嗎？1830年德拉克羅瓦所繪製的《自由領導人民》，半裸女子高舉紅、白、藍三色旗畫出法國大革命壯舉，彰顯了人民對自由、平等、博愛的渴望！至今這幅經典作品仍藏在巴黎羅浮宮讓後人緬懷！

1830年德拉克羅瓦所繪製的《自由領導人民》。（此畫作典藏於羅浮宮，取自於「維基百科」。

時序至今，科技日新月異，網路無遠弗屆，這種藝術新媒體滲透各方面，如同安迪・沃荷（Andy Warhol）所言，15分鐘可讓一個明星崛起，也有可能在一秒間讓一個國家轉型或摧毀。

2010在北非突尼西亞崛起的「茉莉花革命」，讓獨裁政權垮台。（達志影像／shutterstock提供）

2010在北非突尼西亞崛起的「茉莉花革命」，從一名青年自焚，怒火在網路上一觸即發，瞬間燃燒了全世界，終讓獨裁政權倒台，讓突尼西亞成為阿拉伯國家中第一場因人民起義導致推翻現政權的革命。想從中探索藝術與政治間的共生與弔詭嗎？今夏來當代藝術館來看展！從國內外12位(組)藝術家作品中「穿越─正義：科技＠潛殖」

致穎&格雷戈爾‧卡斯帕多哥《咖啡CAFÉ TOGO》。（台北當代藝術館提供）

去年2017年是台灣宣告解嚴三十週年，在國際上也適逢俄國的二月革命和十月革命一百週年、法國六八學運五十週年，以及推倒柏林圍牆三十週年。儘管八○年代後期發生大量「轉型正義」的解放時刻，今日社會價值的共享、平等與權力資源的公平分配等似乎都仍有待解決。策展人黃建宏長期研究觀察這些民主與正義的發展，重新透過現在的時空觀點切入，試圖開啟更多元開放性的「正義」想像，透過本展來開啟我們對於穿越困境與「正義經驗」的思考，探討科技與資訊高速流通傳輸下，所深化的支配與被支配者關係。

本展邀請到國內外12位(組)藝術家參與展出：卡戴．阿提亞Kader Attia(法國)、白雙全(中國香港)、吳其育(台灣)、咸良娥Ham Yang Ah(韓國)、哈倫．法洛奇Harun Farocki(德國)、致穎(台灣)&格雷戈爾．卡斯帕Gregor Kasper(德國)、徐坦(中國)、張紋瑄(台灣)、陳界仁(台灣)、黃以曦(台灣)、黃邦銓(台灣)、黃漢明(新加坡)。

入口設置的作品《南榕的二三事》。（台北當代藝術館提供）

本展在入口意象及展場一樓走廊也特別與鄭南榕基金會和張永達合作，並梳理國內外重要社會運動事件及全球科技發展的年表，交叉串連出本展極欲聚焦討論的視角，提出對於「正義」和「科技」的回應與思索。

入口形象區《南榕的二三事》。（台北當代藝術館提供）

以「穿越」做為透視過去與未來的創作手段

在本展入口設置的作品《南榕的二三事》，重現鄭南榕的手稿史料文件，帶領觀眾重新閱讀他在抗爭過程中，憑藉豐沛的創造力突破政治枷鎖的能量。而藝術家白雙全此次展出的作品《噩夢牆紙》與《封印》，是參與香港佔中雨傘事件的審判過程中，以速寫方式記錄當下的情緒感受，轉化成符號性的壁紙形式，成為日常生活牆面上封存的記憶物件。

張紋瑄虛擬一個評議《國際自殺大賽》。（台北當代藝術館提供）

張紋瑄虛擬一個評議《國際自殺大賽》的決選會議室，讓觀者轉換為評議員的視角，展開對史實人物的討論及其生命面貌的想像。徐坦的藝術創作以社會調查為基本方法，《水，地－地盤》透過8個錄像與複合媒材裝置，作為一個持續進行研究計劃的綜合展示。咸良娥創作形式廣泛地嘗試多媒材應用，《未定義全景》隱含著如何將她對社會的思考置入藝術實踐中。

徐坦《水，地－地盤》。（台北當代藝術館提供）

從歷史殖民文化到現代科技所產生的潛殖影響

黃建宏同時觀察到近代全球民主化與自由化下，科技技術的角色不再只是工具，更以「潛殖」的形式支配著人類歷史，以普及、便利的優勢促成全球群眾運動的發起，及人際生活模式的轉變。

陳界仁《星辰圖》。（台北當代藝術館提供）

藝術家陳界仁擅長運用歷史和影像探討社會議題，本次展出三件作品《十二因緣－思考筆記》、《中空之地》、《星辰圖》，其中作品《星辰圖》探討在科技產業的轉型進化下，被淘汰的低層勞工被監禁於幽微困頓的空間。

德國著名的紀錄片導演哈倫．法洛奇展出《平行Ⅰ-Ⅳ》作品，由四組環繞式的影像裝置，呈現熟悉的電玩場景，搭配著不尋常的角色互動，探究虛擬與真實世界中的差異關係。為深入討論科技影像與正義義的關係。

黃漢明《明年》。（台北當代藝術館提供）

黃漢明的《明年》改編自1961年意識流的電影《去年在馬倫巴》，並在片中一人分飾多角，呼應著性別的框架與殖民歷史的共生關係。致穎 & 格雷戈爾．卡斯帕的《多哥咖啡》以三個時空向度交互映現，將政治性符碼以及去殖民之多元價值思想作為主軸，開啟後殖民議題的討論空間。

「穿越─正義：科技＠潛殖」參展藝術家與貴賓合照。（台北當代藝術館提供）

「穿越─正義：科技＠潛殖」

展期：08/04（六）— 10/21（日）

展地：台北當代藝術館

(中時電子報)