已多買機位 陸女學生帶大提琴遭美航硬趕走

日前有一名中國大陸女學生，搭乘美國航空公司要外出表演，卻在起飛前一刻被空姐以「飛機太小裝不下你的琴」為由，硬將她連人帶琴趕下機。(圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

日前有一名中國大陸女學生，搭乘美國航空公司要外出表演，為確保大提琴「毫髮無傷」，她不僅為琴多買了一張機票，也獲美航確認符合規定，然而卻在起飛前一刻被空姐以「飛機太小裝不下你的琴」為由，硬將她連人帶琴趕下機。

就讀芝加哥德堡大學(De Paul University)中國女留學生胡菁菁她當天提早三小時到達機場辦理登機，將行李托運，然後帶著大提琴通過安檢後順利登機，「空姐還給了她綁大提琴的安全帶將大提琴綁好」。

不過卻在這班全滿的班機即將關機門前，一名空姐突然過來告訴她必須下機，原因是「飛機太小裝不了大提琴」要她改搭下班飛機。胡菁菁雖無奈也只好帶著大提琴下機，據胡菁菁同班機回芝加哥的友人說，她下機後，立刻有兩個人上機補上空出的兩個座位。

但胡菁菁下機後向美航櫃臺改機票，但卻被告知「下一班飛機還是太小裝不下大提琴」，接著叫來警察請她改搭隔日班機的胡菁菁到機場附近旅館，讓胡菁菁十分害怕又無助。

不過經查聯邦航管局規定，只要額外為樂器購買機票，音樂家允許攜帶大提琴等類的型樂器登機。只要樂器重量不要超過165磅，而且符合所搭乘班機的座位大小標準，即可攜帶登機；胡菁菁的大提琴重量大約只有10磅，遠遠低於標準。

(中時電子報)

男士注意 ！多吃這種水果 讓那話…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。