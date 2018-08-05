已多買機位 陸女學生帶大提琴遭美航硬趕走

2018年08月05日 06:11 中時電子報 陳舒秦

日前有一名中國大陸女學生，搭乘美國航空公司要外出表演，為確保大提琴「毫髮無傷」，她不僅為琴多買了一張機票，也獲美航確認符合規定，然而卻在起飛前一刻被空姐以「飛機太小裝不下你的琴」為由，硬將她連人帶琴趕下機。

就讀芝加哥德堡大學(De Paul University)中國女留學生胡菁菁她當天提早三小時到達機場辦理登機，將行李托運，然後帶著大提琴通過安檢後順利登機，「空姐還給了她綁大提琴的安全帶將大提琴綁好」。

不過卻在這班全滿的班機即將關機門前，一名空姐突然過來告訴她必須下機，原因是「飛機太小裝不了大提琴」要她改搭下班飛機。胡菁菁雖無奈也只好帶著大提琴下機，據胡菁菁同班機回芝加哥的友人說，她下機後，立刻有兩個人上機補上空出的兩個座位。

但胡菁菁下機後向美航櫃臺改機票，但卻被告知「下一班飛機還是太小裝不下大提琴」，接著叫來警察請她改搭隔日班機的胡菁菁到機場附近旅館，讓胡菁菁十分害怕又無助。

不過經查聯邦航管局規定，只要額外為樂器購買機票，音樂家允許攜帶大提琴等類的型樂器登機。只要樂器重量不要超過165磅，而且符合所搭乘班機的座位大小標準，即可攜帶登機；胡菁菁的大提琴重量大約只有10磅，遠遠低於標準。

(中時電子報)