「文化資產會議」在馬祖！海洋、戰地文化成焦點

2018年08月05日 06:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

離島馬祖的美值得我們去珍藏！獨特的戰地文化景觀，有世上密度最高的一條條交織坑道、碉堡、砲台、標語等戰爭下的產物，我們該如何重視這些資產呢？

文化部長鄭麗君出席馬祖場「全國文化資產會議暨分區論壇」。（文化部提供）

「2018全國文化資產會議」第十一場分區論壇連江場於4日在馬祖民俗文物館舉辦，參與者含括連江縣縣長劉增慶、議長張永江、立委陳雪生、馬祖防衛指揮部、馬祖國家風景區管理處、學者專家、文史人士、文保及社造團體等，部長親臨會場與民眾深入對談，也特別肯定馬祖各界在復育文化生態與實踐文化治理的努力，並實地訪視「冷戰島嶼」連江縣再造歷史現場計畫執行現況。

分區論壇現場發言內容包括文資教育與推廣、文化資產價值評估、聚落建築群修復保存與當代生活連結、軍事遺跡、私有文資保存獎勵機制、無形文資傳承、水下文資人才培育、文化資產與觀光結合、水下考古與水下博物館等；與會者亦就芹壁聚落與津沙聚落、元宵擺暝祭、鐵甲元帥點戲、燒馬糧、上採暝、閩劇、清水濕地、軍人公墓與負面遺產、在地語言保存、亮島遺址等議題發表意見。

馬祖場「全國文化資產會議暨分區論壇」活動現場。（文化部提供）

連江縣縣長劉增慶表示，馬祖四鄉五島擁有獨特的歷史背景，象徵冷戰時期東西方交界的地位，亮島史前遺址、海洋文化、閩東文化、戰地文化、媽祖信仰等等在此交融，文化生態多元豐富，盼望透過公民參與，提出具體的文化建設願景，積極推動文資保存活化再利用，讓地方產業創生並結合文化觀光，馬祖得以永續發展。

文化部部長鄭麗君首先強調文化平權的重要性，因此優先投入經費在馬祖提升藝文場館整建；另外，過去文化保存1.0版多屬單點單棟的搶救式保存，需進化為2.0版的文化保存，也就是透過公民參與，以文化治理為核心的公共治理。

未來在法規面的部份，全國文化資產會議落幕後，將再啟動文資法修法，藉以增進公民參與及強化文資保護強度，促進中央與地方合作；水下文資法需再加以實踐與落實；推動國家語言發展法，並將地方語言復振納入明年預算。

在政策面，翻轉文資預算經常門與資本門比例，明年無形文化資產預算將倍增，同時透過傳習、創作與演出保存無形文化資產；增加水下文資專案預算，執行國家文化記憶庫及數位加值應用計畫、世界南島文化在臺灣計畫、文資防災守護計畫等各項施政，未來將於轉型後的臺中文化資產園區展示成果與教育推廣。

(中時電子報)