驚！台有近4成「早洩男」！愛愛苦撐不到1分鐘

2018年08月05日 06:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

理想的性愛能促進雙方情感與身心交流，除能提升個人提升記憶力、控制血壓、增強自信心！七夕情人節將至，然據最新醫學調查研究台灣男性的性愛表現，98.86%受訪者認為最理想的射精時間至少維持3分鐘以上，但實際上僅32.57% 能達到，而近4成(36%)更苦撐不到1分鐘。

據「台灣男性的持久性福調查」指出，台灣近4成男性有「早洩」問題，有的人更苦撐不到1分鐘。對此，林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜醫師對此現象提出說明，時間長短非判斷早洩的唯一條件，重點在於「射精控制能力不佳」。

醫師指出，以往早洩被認為純粹是心理因素造成，但近年來醫學界發現，可能與腦部控制射精的血清素訊號有密切關係。若想了解自己是否有早洩問題，應積極尋求泌尿科醫師協助並積極接受治療，才能重新掌控雙人的幸福生活！

此外，每週性生活平均次數低於1次的比例高達44.94%，推估有早洩困擾的男性可能因挫折而逃避發生性行為，陳煜醫師表示，有1/4早洩男性確診罹患憂鬱症；也有國外研究發現，長期有早洩問題的男性，兩成會被女伴「分手」，對生活、心理都造成創傷。可見早洩問題不僅會讓人自卑抬不起頭來，甚至影響婚姻生活、家庭美滿。

對此，陳煜醫師指出造成國人未就醫的三大障礙：

障礙1：「羞於啟齒」，男性因自尊心強，不願面對。事實上，伴侶的鼓勵也是改善男性早洩的關鍵，除了積極治療外，也可透過共同活動增進肢體互動，找回彼此親密感。良好的性愛生活不僅要靠男性的努力，也需要雙方共同經營！

障礙2：「誤信順其自然」，59.88% 受訪者表示在年輕一開始有性經驗時，因為太過於緊張、興奮，就曾產生射精控制不良或過快的經驗，陳煜醫師補充，像這種偶發性的早洩有機會可以自然恢復，但是如果抱持才一次、兩次也沒有影響生活，應該無所謂的僥倖的心態，反而可能耽誤了治療。

障礙3：「迷信偏方」，醫師呼籲男性有早洩問題，不應採信沒有科學根據的偏方，應盡速就醫，治療早洩問題可與醫師討論接受藥物治療，切勿自行服用偏方，以免造成嚴重後果。

(中時電子報)