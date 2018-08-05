七夕添浪漫！龍蝦饗宴嚐鮮美、醉愛冰沙繽紛品酸甜

Asia 49-空中花園。（Mega 50提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

七夕（7月17日）將至，計畫好要帶另一半去哪度佳節呢！不一定要郊外，其實搭北捷到板橋，白天和戀人攜手同遊「林家花園」，在古色古香庭園中吐情意，傍晚來到新北市府32樓瞭望台賞夜景，而重要的情人節晚餐，則可選擇景觀高樓餐廳，在龍蝦饗宴、美味冰沙下共度難忘佳節！

板橋「林家花園」古色古香，適合拍照打卡好愜意。（本報系資料照）

情人節不一樣！雙北最高花園景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」。該廳向以南洋美食、創意調酒、無敵美景備受好評！三天晚餐時段供應的「七夕摘星套餐」，匯集高檔食材，以Asia 49拿手烹技製成，五道式佳餚菜色如下：包含草莓起司和雞肉沙嗲的酸甜在心開胃小點。

Asia 49-七夕摘星晚間套餐。（Mega 50提供）

挪威燻鮭魚襯醃漬紅洋蔥佐蘿望子油醋沙拉；泰式酸辣干貝海鮮湯；主菜任選的峇厘島香料烤波士頓龍蝦附碟豆花香飯、或是嫩煎鴨肝襯溫燉特級牛肋排附鳳梨堅果炒飯；以及抹茶提拉米蘇與季節水果。點用此一套餐，即可參加抽獎。

Asia 49-醉愛冰沙雞尾酒。（左為紳士格雷、右為野蠻女友，Mega 50提供）

喜愛美酒的人也不可錯過！餐廳的學霸吧檯經理Mars以電影名稱發想，為情人設計二款「醉愛冰沙雞尾酒」，分別是女版的「野蠻女友」，以及男版的「紳士格雷」，每杯一律NT$350元，活動期間全天候供應。前者是以經典調酒瑪格麗特Margarita為基底，調入自製洛神糖漿及覆盆子果泥，色彩濃豔，宛如捧在手心的紅玫瑰，入口酸甜迷人，卻藏著龍舌蘭的力道。

後者則以調酒戴克瑞Daiquiri為本，再加上現打香蕉泥和百威啤酒，低彩度酒色，高張力香氣，飲酒入喉後，正好可替內心小劇場壯膽！

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

「Mega 50」官網
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
網瘋傳北京故宮最佳觀光路線 故… 和平島公園慶開幕！潮間帶賞生態…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。