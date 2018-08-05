和平島公園慶開幕！潮間帶賞生態、大地音樂祭飆搖滾

美麗的阿拉寶灣。（北觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

北台灣新景點，來賞巨石奇岩、看最美夕陽！基隆市和平島公園4日正式重新開放，因颱風受損封閉7年的和平島秘境阿拉寶灣，從昨日正式解禁！北觀處也規劃一系列活動，如潮間帶導覽、星空野餐，重頭戲則是「和平島大地音樂祭」！話說從早上8時開園起，和平島公園即湧入人潮，全天約有7000多遊客入園共享秘境。

月色海岸風情。（北觀處提供）

今(107)年為海灣旅遊年，本活動與基隆市政府共同行銷推廣基隆在地海灣觀光，擁有鬼斧神工般海蝕地景的和平島公園，經重新整修及試營運半年後，8月4日正式開幕，上午舉辦世界秘境阿拉寶灣免費深度導覽，導覽行經海蝕平台、海蝕溝、蕈狀岩及豆腐岩等地景特殊景景觀區。

潮間帶導覽。（北觀處提供）

下午舉辦ROCK!金剛!(金剛見面會)，帶領民眾參觀「2018年度守護岩代表-金剛岩」，另外也提供20份免費野餐墊，號召民眾在星光草原野餐，邀請COAI世界小丑大賽表演金牌的「小丑熊熊」到場炒熱氣氛，並結合周邊在地店家美食、原住民文創品、環境友善種子等特色攤位組成園遊會，為活動增添豐富度。

晚上6點以天顯宮鼓隊震天嘎響表演為開幕儀式揭開序曲，十大守護岩駐守的世界秘境阿拉寶灣解境儀式完成後，超級星光大道賴銘偉、梁一貞、林大晉及盧瑮莉等魅力歌手在夏日夜晚接續開唱，和平島大地音樂祭在動感樂曲下順利圓滿落幕。

和平島大地音樂祭活動。（北觀處提供）

「2018北海岸夏日海洋慶典』系列活動中，還有8月12日於大武崙砲台停車場舉辦『大武崙星空饗宴」，搭配天文盛事-英仙座流星雨，由專業天文老師解說及架設天文望遠鏡實地觀測，歡迎國內外旅客們能繼續共襄盛舉，在仲夏夜裡體驗知性的基隆風情！

(中時電子報)

奇岩大千世界。（北觀處提供）

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