小朋友彎腰做農事！彩田友善稻作收割了

2018年08月05日 07:34 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。在科技化時代，或許生產過程較以往更為便利，然面對天氣、大自然變化無常，其實農作也是一樣辛苦。在酷熱暑假，一群小朋友來到稻田，從施肥、收割瞭解農事。

新北市政府農業局輔導萬里金山友善稻作，農友們陸續收割，8月3日上午9點開始在金山區朝天宮前廣場進行一場友善食農教學-割稻體驗活動，讓三和國小學童及民眾透過參與農事生產、彎腰割稻，了解從前的農業生活，體會每日食用的稻米是友善農作的農夫們辛勤耕作、細心呵護所生產出來的，也讓學童深刻體驗自己在3月底插秧後收穫的喜悅，進而更加愛護這片土地。

新北市政府農業局為推廣將農業生產結合環境生態的理念，104年開始推動「友善田園區域計畫」，105年更擴展到金山，今年也持續過去的計畫，並補助友善耕作農友有機質肥料與秧苗片經費，有機質肥料以每公頃施用8,000公斤為基準，補助上限為肥料單價二分之一，每公頃最高補助5萬元，為增加友善耕作面積，活化休(廢)耕地以每公頃最高5萬元補助整地費用，農業局這樣的理念，也獲得楊儒門先生的認同，今年友善稻米契作面積將近27公頃，契作農友38位，並新增萬里區農友。讓萬里金山農友無後顧之憂的全力支持友善農業，這是建立人與土地間緊密關係非常重要的關鍵，也是目前北海岸發展的重要一環，相信以友善方式對待環境，環境也會提供給我們更安全、更安心的保障!

彩田公司提供了金山社區7個老人共餐的米食，參與協助金山區三和國小、中角國小的食農教育，學生自己種稻，收成後就成為學校營養午餐的食用米，讓學生吃自己種的米，縮短產地到餐桌的距離，同時也拉近孩子與土地的關係。

(中時電子報)