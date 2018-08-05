藝遊東西郭煥材創作回顧展 花甲學生再續師生情

2018年08月05日 08:50 中時 謝瓊雲

成為許多彰化縣藝術家、大師的啟蒙老師，高齡83歲的郭煥材精神奕奕，教學之餘持續創作，這次回顧展89件中西畫作也特別集結出版畫冊。（謝瓊雲攝）

彰化縣文化局長陳文彬（左）頒贈感謝狀。（謝瓊雲攝）

任教於成大建築系的藝術家黃步青（左），鹿港中學求學時期也是他的學生。（謝瓊雲攝）

郭煥材一生教美術、妻子陳淑美教生物，兩人鶼鰈情深。展場入口處畫家個人生平介紹，他沒有放生活照，而是掛上一幅妻子為他畫的畫像。（謝瓊雲攝）

半世紀後的師生重聚！從事中學美術教育一甲子的郭煥材，在彰化縣立美術館舉辦藝遊東西創作回顧展，展出89件中西畫作，昔日教過的學生有逾50人相約4日前來參觀畫展、再續師生情，翩翩少年如今都已頭髮花白，場面溫馨。

1936年出生於鹿港鎮的郭煥材，師範大學美術系畢業後，陸續任教於鹿港中學、彰安國中和精誠中學；2002年退休，仍持續創作、教學至今。國寶級木雕大師李秉圭、任教於成大的藝術家黃步青、水墨畫家莊瓊禮，和書法大師吳肇勳等人都曾受其指導、啟蒙。

莊瓊禮表示，鹿港中學分為初中、高中部，1960年代學校成立社團性質的「畫會」，有意報考藝專、文化學院或師大美術系的學生參加，郭犧牲周末時光義務擔任指導老師，用心引導、分文未取，啟蒙幫助無數鹿港純樸農家子弟的藝術學習之路。

他說，不同於一般美術課素描、水彩技巧指導，郭老師經常將兩張辦公桌併桌就開始上課，某次現場示範完成一幅3尺乘6尺山水畫，即興揮灑、一氣呵成的氣勢讓他開了眼界，要成為水墨畫家的志願開始萌芽。

吳肇勳表示，讀精誠中學時，郭擔任班上導師，與全班男生打成一片，無為而治、十分開明，全班相處融洽感情很好令人懷念，中學時期因此十分熱愛畫畫。

郭煥材的妻子陳淑美是中學生物老師，兩人因媒妁之言成婚，她說最欽佩欣賞的是，丈夫投入教育的精神，數十年如一日，而且持續創作，卻選擇不把作品當作商品、不為迎合商業而畫。

陳淑美後來也跟郭煥材拜師學藝，這次文化局協助策展佈展，入口處郭煥材的畫像，就是出自她的手筆，畫中的丈夫是年輕時英挺的模樣。

郭煥材說，欣慰許多學生青出於藍，個人只是美術教育者，不敢以藝術家自居，因有穩定教職收入、夫妻生活恬淡，不收費開班、也不賣畫；看到昔日的學生，如今年紀也都很大了，還專程來回看他的畫展，內心非常感動。

(中時 )