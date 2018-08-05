台灣經濟超越南韓？網友點出小英不敢說的秘密

蔡英文總統（前）日前表示上任來台灣經濟成長率不斷進步，去年下半年跟今年上半年共4季，經濟成長率都超過3％，甚至超越南韓。（資料照,趙雙傑攝）

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中時電子報
／綜合報導

蔡英文總統3日到宜蘭縣輔選，大力吹捧民進黨政府執政後帶來的經濟成長成果，她強調上任2年來，台灣經濟成長率不斷進步，現在的經濟成長率甚至超越南韓，台灣經濟已不是亞洲四小龍之末。對此，有網友點出蔡英文不敢說的秘密，「民進黨不提百姓薪水比韓國人低」。

蔡總統日前指出，她上任前1年，台灣的經濟成長率只有0.8％，就職前經濟成長率甚至是負的，結果2016年底的經濟成長率達到1.5％，不但保1還超過，去年執政後第2年仍繼續成長，經濟成長率達2.86％。總統強調，今年第二季剛結束，從去年下半年到今年上半年共4季，每1季的經濟成長率都超過3％，還有人說台灣是四小龍之末，甚至排在四小龍之外，台灣現在的經濟成長率比韓國人更好。

總統這番話引發外界關注，有網友在PTT發文指出，民進黨不提百姓薪水比韓國人低，是在隱藏什麼不可告人的秘密？他說蔡英文竟拿著台灣經濟成長率這個百姓無感的東西來說嘴。「這些經濟實際獲得者是誰民進黨都沒提，真是令人匪夷所思」。

此外，也有網友指出，2017年台灣經濟成長率2.84%；韓國經濟成長率3.1%。該網友直言，2017台灣就是輸南韓，怒批民進黨再騙。該網友也補充歷年經濟成長率，他說連2014都輸，就別提車尾燈都看不到的2010。該網友說「選舉一到就無恥亂喊了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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