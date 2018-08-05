NBA》倒楣！剛賣林書豪 籃網就有人受傷

籃網前鋒荷里斯傑佛生(左)持球進攻。(美聯社資料照)

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中時電子報

籃網才賣掉控衛林書豪不久，陣中就有人受傷了。主力小前鋒荷里斯傑佛生(Rondae Hollis-Jefferson)在廣東深圳林書豪舉辦的「豪友對決」灌籃時受傷，他跟林書豪說了一聲之後就退場了，籃網已提前將他送回美國。

這場慈善球賽的參與者還包括藝人周杰倫、蕭敬騰 、陳建州、高以翔、范瑋琪(非球員)，由林書豪與中國大陸老國手李群各率一隊比賽。最後李群隊以135-126獲勝，林書豪攻下40分，蕭敬騰41分(非職業球員的參賽者，投進1球算3分，三分球算5分)。

籃網控衛丁威迪(Spencer Dinwiddie)與荷里斯傑佛生是林書豪比較親近的隊友，即使林書豪已經被交易到老鷹，兩人還是依先前的約定參加比賽，原本是一場歡樂的籃球趴，很夠朋友的荷里斯傑佛生卻不幸受傷。

23歲的荷里斯傑佛生上季出賽68場，每場可攻下13.9分、6.8籃板、2.5助攻，都是他的生涯新高，他表示希望傷勢不要太嚴重。

持有球團49%股份的蔡崇信也出場。雖然林書豪已不在籃網，他將球隊行銷到中國大陸的計畫依然沒變，NBA總裁也肯定蔡崇信開拓大陸市場的貢獻。

(中時電子報)

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