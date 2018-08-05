NBA》倒楣！剛賣林書豪 籃網就有人受傷

FIRST time back on the court in almost a year!! Roster full of friends, sold out arena, millions of online viewers, millions of dollars raised for charity!! Speechless! Thank you Shenzhen, thank you China, thank you fans...perfect way to wrap up my China Tour! #lovemyjob #lovemyfriends #couldntfindpicsofeveryone
籃網才賣掉控衛林書豪不久，陣中就有人受傷了。主力小前鋒荷里斯傑佛生(Rondae Hollis-Jefferson)在廣東深圳林書豪舉辦的「豪友對決」灌籃時受傷，他跟林書豪說了一聲之後就退場了，籃網已提前將他送回美國。
這場慈善球賽的參與者還包括藝人周杰倫、蕭敬騰 、陳建州、高以翔、范瑋琪(非球員)，由林書豪與中國大陸老國手李群各率一隊比賽。最後李群隊以135-126獲勝，林書豪攻下40分，蕭敬騰41分(非職業球員的參賽者，投進1球算3分，三分球算5分)。
籃網控衛丁威迪(Spencer Dinwiddie)與荷里斯傑佛生是林書豪比較親近的隊友，即使林書豪已經被交易到老鷹，兩人還是依先前的約定參加比賽，原本是一場歡樂的籃球趴，很夠朋友的荷里斯傑佛生卻不幸受傷。
23歲的荷里斯傑佛生上季出賽68場，每場可攻下13.9分、6.8籃板、2.5助攻，都是他的生涯新高，他表示希望傷勢不要太嚴重。
持有球團49%股份的蔡崇信也出場。雖然林書豪已不在籃網，他將球隊行銷到中國大陸的計畫依然沒變，NBA總裁也肯定蔡崇信開拓大陸市場的貢獻。
(中時電子報)