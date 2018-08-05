綠營議員一句「去X的」 網譏中二病更翻出黑歷史

2018年08月05日 09:10 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市長柯文哲4月出席一場會議時，其在答覆觀眾提問的回答遭民進黨台北市議員李慶鋒的批評，而後柯辦發言人林筱琪親自澄清，沒想到遭李慶鋒嗆「非市長本人不回應」。網友砲轟李「斷章取義還崩潰，中二病喔」！還有網友翻出李慶鋒「流連夜店喝花酒抱妹」的新聞，譏諷「自己不檢點，批評別人還敢這麼大聲，笑死人」！

據《聯合報》報導，柯文哲今年4月出席「2018國際青年商會台北聯合月例會」，在安排的「市政大哉問」上，有觀眾提問「連任後、下個4年有何政策」？柯文哲回答「台灣的公共政策當年只有宜蘭有辦法做到連續性，因此他思考一個問題，有任期的選舉制度，加上沒有歷史觀的政治人物，便是現在台灣政治的最大問題」。

沒想到當時的一番話，卻遭李慶鋒於臉書上PO文表示「柯P說：台灣政治最大的問題是有任期的選舉制度。去你的」。稍後，柯辦發言人林筱琪親自至其臉書回應澄清，沒想到李慶鋒先是表示「柯P來戰，粉粉退散」，之後又更表示「你們義勇軍龐大，非市長不具體回應」。

李慶鋒的嗆聲，遭批踢踢網友譏諷「崩潰的議員」、「居然在耍中二，有夠無恥的」、「這回應比小學生還不如」、「純粹是為反而反，搞文字獄而已，沒什麼好解釋」，還有網友要李慶鋒「要多閱讀才不會斷章取義喔」、「你以為你講的話人家不會查證嗎」？

更有網友翻出李慶鋒過往「出入招待所喝花酒抱辣妹」的新聞，諷刺「柯文哲的陪吃飯就是色情，我捫都很有經驗」、「議員物化自己去陪酒店女炒飯，掌聲鼓勵鼓勵」、「DPP婦女部這時候絕對沒聲音」、「難怪講陪吃飯，就會想到酒店」、「這個黨一堆不是酒店就是酒駕的，真的很千杯」。

(中時電子報)