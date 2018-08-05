金廈通水儀式 陳福海籲：兩岸合作 應以民生為重

兩岸通水由大陸福建省晉江一路引水至出海口，再由海底管道輸水至金門。（記者吳泓勳攝）

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中時電子報
金廈通水意義非凡，見證兩岸共飲一江水新時代

金門自泉州引水儀式今登場，金門縣長陳福海在這歷史一刻，將就地舉行中外國際記者會，正式提出「新三通」通水、通電和通橋的新主張，期待做為兩岸交流「大門」的金門，不但要成為兩岸亮點，更要開啟走過大陸，與世界接軌的新未來。

儀式一開始，鑼鼓喧天並有熱鬧的舞獅表演，並回顧20年來的通水歷史影片。兩岸一起舉行了許多會議，經過多人的努力，終於有了今天令人感動的成果。網友也留言表示「只有金門人才知道乾淨水的可貴。」

金門縣長陳福海陳福海上台感恩致辭提到，早上出門前今年90歲的媽媽問她今天星期天要去哪?他回答，今天是大陸接水來金門的日子，媽媽用台與說怎麼可能，金門怎麼能從大陸引水過來。

陳福海說，所以今天是用感恩的辦喜事的心促進這個事，特別感謝這些年來有太多好朋友為了金門這塊土地盡心盡力。也感謝不管藍或綠，大家盡心建構了今天歷史的一刻懷抱無比振奮的心情，和大家見證兩岸通水的歷史時刻。

他表示，今年剛好是823砲戰60周年，兩岸從烽火走向平和，具有跨時代意義，鄉親們的鼎力支持，用歡喜心來辦這場見證會。他說，今天有許多好朋友「因故」不能跟我們一起見證，在此表達最崇高的敬意與謝意，沒有你們就沒有今天的通水，通水只是起步，讓鄉親以最低的成本喝到最好的水事是我們的目標。

陳福海說，金門好兩岸才會好，兩岸好台灣才會好。現在兩岸間出現一些變數，讓通水平添許多困難，他要呼籲兩岸領導，兩岸合作，民生為念。不應該悖離民意，應以民生為重。他並提出「新三通」的時代，金門要和大陸通水、通電和通橋。台下一片掌聲。

(中時電子報)

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