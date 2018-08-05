婦人中風恐截肢 家人送她到殯儀館「等死」

2018年08月05日 09:12 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

高雄一名李姓婦人罹患重病住院，術後恐需截肢，王姓同居人及兒子長期照護身心疲累不堪，偷偷幫李婦辦理出院手續，並聯絡葬儀社業者將她送進殯儀館「等死」。後來被接回家中的李婦1年後才過世，高雄地院依遺棄等罪，各判王姓父子6、7月徒刑。

判決書指出，李姓婦人與王姓男子同居30餘年，兩人沒有結婚，育有1子。1994年李婦罹患糖尿病及腎臟病，右腳腳指遭截3趾，2009年李婦第一次中風，每週需洗腎3次，由王姓父子輪流照顧；2015年婦人第二次中風，醫生評估她左腳有骨髓炎，若術後清創效果不佳，恐需截肢。

醫生當時建議李婦留院接受手術，但王姓父子獲悉李婦恐面臨截肢，以不願李婦繼續承受病苦為由，替她辦理出院手續，並聯絡不知情葬儀社業者，將還有一絲呼吸的婦人送往殯儀館的寄棺室，等待死亡，當天下午兒子前往查看時，發現母親尚有呼吸心跳，又將她接回家中照護，隔年五月李婦才往生。王姓父子遭到檢方起訴，殯葬業者因為不知情獲不起訴。

高雄地院法官認為，雖父子倆企圖遺棄李婦屬實，但事發後積極陪伴照顧婦人長達1 年，為她安排喪葬事宜，法官考量父子過去挹注金錢及精力照顧重病家人，由於思慮欠佳，一時誤蹈法網，認為他們無再犯之虞，分別依遺棄罪、遺棄直系血親尊親屬罪，各判父子有期徒刑6月、7月，可易科罰金，緩刑2年，還得接受法治教育，參加義務勞務。可上訴。

(中時電子報)