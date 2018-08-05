「打敗近視大作戰」微型展 避免學童近視度數飆升

2018年08月05日 10:41 中時 林志成

台灣人近視比例高，教育部國教署委託高雄長庚醫院推動學童視力保健計畫，計畫主持人吳佩昌醫師及團隊與國立科學工藝博物館共同辦理「打敗近視大作戰」微型展及系列講座，利用科普教育提供正確及多元的近視防治醫學知識，系列活動至明年5月17日止。

教育部國教署表示，「打敗近視大作戰」微型展，展示主題分為5大部分，包括「近視泡泡眼」：以吹氣球模擬近視病的實驗；「惡視力體驗輪盤」：針對白內障、青光眼、黃斑出血及退化、視網膜剝離等近視眼併發症之模擬眼鏡配戴體驗活動；「眼睛摺紙」：利用色紙摺出會眨眼的眼睛；「視力存摺」：是視力檢測與Eye力好視力存摺APP介紹；「四格球隊長」：介紹與體驗下課10分鐘好玩的戶外遊戲。

五項展覽活動透過活潑、有趣的展品、體驗活動以的方式宣導近視病的成因、機轉與防治方式，提升大家對視力保健的健康意識與知能，讓近視病的防治能有事半功倍的效果。

「打敗近視大作戰」微型展及系列講座-活動日期為即日起至108年5月17日，活動地點位於國立科學工藝博物館健康探索廳，相關訊息請逕上國立科學工藝博物館網頁查詢。

教育部國教署也呼籲家長別讓學童視力保健放暑假而使近視度數飆升，鼓勵家長多帶孩子進行戶外活動每日總時數達120分鐘，除了能預防近視或控制近視度數，還能增進親子感情、加強孩子體能，為避免過度曝曬或中暑，仍需戴帽及太陽眼鏡護眼，而活動地點也可以在走廊或樹蔭下，只要是可以讓眼睛接觸自然光線的地方就可以達到預防近視與控制度數的效果。

(中時 )