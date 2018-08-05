范冰冰情敵「嫁給愛情」 張馨予曬婚紗照和帥武警結婚了！

2018年08月05日 09:50 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

張馨予曬結婚照和鑽戒。(圖／翻攝自張馨予微博)

31歲大陸女星張馨予外型清秀，因演出《神鵰俠侶》被封為「最美李莫愁」，和李晨有過一段情的她，因「冰晨戀」公開後，常有意無意暗諷男方劈腿，三人間紛爭不斷，今年3月她公開有新戀情，但未說明男友身分，今(5日)她在微博曬出結婚證宣布「嫁給愛情」，讓網友又驚又喜。

張馨予男友身分上月被曝光，對方是一名叫何捷的武警，和她參加實境秀《奇兵神犬》相識，網友發現張馨予PO出的旅行照片，何捷微博也有類似照片，兩人手上飾品也雷同，不過消息曝光後，男方刪光所有引發聯想的貼文，女方也沒有回應，疑似想低調護戀。

今張馨予在微博寫下：「我是個任性的人，這一路跌跌撞撞的走來，發現人生要學習的地方還有有很多」，她也透露想過自己的如果嫁人，不是因為年紀到了，也不是因為彼此條件適合，「只有一個原因：嫁給他，嫁給愛情」，並曬出兩人婚紗照、領證照和鑽戒照，宣布結婚了，粉絲都紛紛送上祝福，希望她一直幸福。

而網友也發現，張馨予老公就是​​​​何捷，讓大家又驚又喜。據《新浪娛樂》報導，何捷是目前是上尉警徽，身任武警特戰指揮員、武警特戰隊員、武警軍官、海外警衛隊員，榮獲個人二等功2次，三等功1次，被評為武警部隊「中級反恐特殊人才」。

(中時電子報)