范冰冰情敵「嫁給愛情」 張馨予曬婚紗照和帥武警結婚了！

張馨予曬照宣布結婚了。(圖／翻攝自張馨予微博)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
張馨予曬結婚照和鑽戒。(圖／翻攝自張馨予微博)

31歲大陸女星張馨予外型清秀，因演出《神鵰俠侶》被封為「最美李莫愁」，和李晨有過一段情的她，因「冰晨戀」公開後，常有意無意暗諷男方劈腿，三人間紛爭不斷，今年3月她公開有新戀情，但未說明男友身分，今(5日)她在微博曬出結婚證宣布「嫁給愛情」，讓網友又驚又喜。

張馨予男友身分上月被曝光，對方是一名叫何捷的武警，和她參加實境秀《奇兵神犬》相識，網友發現張馨予PO出的旅行照片，何捷微博也有類似照片，兩人手上飾品也雷同，不過消息曝光後，男方刪光所有引發聯想的貼文，女方也沒有回應，疑似想低調護戀。

今張馨予在微博寫下：「我是個任性的人，這一路跌跌撞撞的走來，發現人生要學習的地方還有有很多」，她也透露想過自己的如果嫁人，不是因為年紀到了，也不是因為彼此條件適合，「只有一個原因：嫁給他，嫁給愛情」，並曬出兩人婚紗照、領證照和鑽戒照，宣布結婚了，粉絲都紛紛送上祝福，希望她一直幸福。

而網友也發現，張馨予老公就是​​​​何捷，讓大家又驚又喜。據《新浪娛樂》報導，何捷是目前是上尉警徽，身任武警特戰指揮員、武警特戰隊員、武警軍官、海外警衛隊員，榮獲個人二等功2次，三等功1次，被評為武警部隊「中級反恐特殊人才」。

(中時電子報)

撇懷孕傳言辣露事業線 林志穎愛… 「子瑜」認金錢觀如白癡 爆遭友…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。