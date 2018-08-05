聯發科併立錡內線交易 2高層認罪獲緩刑

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聯發科2015年併購立錡，前立錡發言人么煥維的前夫鄭捷丞，在併購案公開前買進立錡股票，消息公開後脫手獲利47萬；聯發科IC部門佈局工程師陳文淋也搶先認購立錡權證，賺進207萬，涉內線交易。2人因認罪且繳回犯罪所得，台北地院判鄭、陳徒刑1年10月、1年8月，均緩刑3年，各須支付國庫75萬、60萬。全案可上訴。

判決指出，聯發科2015年9月8日宣布收購立錡，以每股195元現金、溢價4％，收購立錡35％至51％股權，預估總收購金額近300億。但早在當年9月初，市場即盛傳併購傳聞，遭雙方否認。合併案重大消息公布當天，聯發科、立錡股價上漲。

鄭捷丞2015年7、8月聽聞聯發科可能併購立錡的小道消息，同年9月3日傍晚得知時任立錡發法人關係部經理的前妻么煥維，當天上午因併購案前往新竹查核，9月4日利用員工帳戶購買立錡股票207張，9月8日至11日全數賣出，不法獲利47萬2500元。

陳文淋於2015年8月17、18日，透過LINE詢問高爾夫球友、聯發科策略部門技術處長陳志遠併購案進度，獲悉本案評估結果後，自2015年8月18日至9月4日買進立錡股票認購權證，於9月8日至10日全數賣出，不法獲利207萬8080元。

(中時 )

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