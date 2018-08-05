一秒變臉！這些禁忌 讓空服員笑臉瞬間消失

遠東航空。（圖/資料片）

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中時電子報
遠東航空空服員。（圖/遠航提供）

許多女孩夢想成為空服員，但你知道空服員執勤時，會讓空服員的笑臉秒變嚴肅的禁忌嗎?遠東航空座艙長黃秋萍說，在機上凡涉及酒醉、打架滋事、劫機、爆裂物等牽涉到飛安的，都有應變機制，千萬不能跟空服員開這些玩笑，空服員會立即進入應變程序，後果會很嚴重。

根據《蘋果日報》報導，黃秋萍現在30歲，已經有6年的空服員資歷，現是遠東航空的座艙長，她說，乘客在登機時第一眼就是空服員親切的問候，卻少有人知道她們之前其實已做很多事，包括提前半小時抵達公司報到、確認航班、機型和目的地；到任務提示辦公室，確認組員狀態是否適任飛行，與機長聯合簡報；上機後進行保安、機上裝備檢查、確認免稅品項等，一切就緒才能讓旅客登機。

黃秋萍說，空服員都受過飛安訓練，執勤時保持笑臉，但碰到飛安就會立刻變嚴肅，如酒醉、打架滋事、劫機、爆裂物等，千萬不能跟空服員開這些玩笑，空服員會立即進入應變程序，後果會很嚴重。

黃秋萍回憶，有一次執勤，機艙裡突然發出騷動，一位乘客站起來作勢要打人，她立刻放下手邊的工作，衝向前去擋下他要揮拳的手，安撫讓他情緒平靜下來，傾聽事發原因，終至沒讓事件擴大，落地後由航警後續處理。

她表示，空服員最大專業在緊急狀況處置，一位訓練有素的空服員可以在90秒黃金時間內，疏散她所負責的50位旅客。一旦遇到飛機迫降需要緊急撤離，她說：「這時就要由我們來保護你們」。

(中時電子報)

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