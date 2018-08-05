MLB》為解決客場魔咒 陳偉殷帶上「專屬廚娘」

陳偉殷本季苦於客場魔咒。(美聯社資料照)

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中時電子報
/綜合報導

馬林魚隊左投陳偉殷本季客場戰績1勝5敗，與在主場的2勝2敗大相逕庭，為了克服客場魔咒，陳偉殷除了與教練一同檢視球場上的細節，更有「專屬廚娘」一同征戰客場，期待早日打破魔咒。

陳偉殷本季在主場為2勝2敗、防禦率2.18，客場成績則是落差極大的1勝5敗、10.47防禦率，而在客場的唯一1勝，就是在他以前的主場--金鶯球場所拿下，今年陳偉殷被濃濃的客場魔咒所籠罩。

躲過客場魔咒 陳偉殷延後先發

沒來由的客場魔咒深深困擾著陳偉殷，為了尋找解決之道，他思考了每一種可能性，不但在客場征戰時帶上自己習慣的枕頭，甚至也帶著老婆同行，為他準備他喜歡且習慣的料理。

談到這些事情，陳偉殷說道：「或許這些東西真的有所不同，但我並不覺得這是造成我客場成績不好的主要原因。」

此外，陳偉殷與投手教練尼維斯(Juan Nieves)更是不斷檢視他的比賽影帶，希望能從中尋找任何與客場魔咒相關的蛛絲馬跡，「我不認為我在主客場的投球有何不同，而尼維斯也這麼想。」陳偉殷說。

陳偉殷確定延後至台灣時間7日早上7時，於主場先發面對紅雀，本周他更有機會在主場獲得2次先發機會。馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)表示：「雖然找不到任何原因解釋陳偉殷的客場魔咒，但我們也不需要過於鐵齒來挑戰這件事。」

(中時電子報)

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