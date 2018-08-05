侵權官司落幕 華碩威盛和解 祥碩及4員工無罪

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華碩旗下祥碩科技，推出的ASM1042」、「AS M1051」2款高速晶片內容產品，遭威盛電子提告侵權，祥碩公司及其研發處協理張棋等4名工程師遭起訴，雙方纏訟4年後，去年7月和解，威盛撤告，台北地院日前將祥碩公司及張棋4人違反著作權法、洩漏工商祕密罪判決公訴不受理；另張琪4人被控背信罪部分，判處無罪。

威盛2013年指控前工程師張棋4人明知與威盛簽訂「保密合約書」，但2007年張棋等人集體跳槽到祥碩後，為使祥碩快速開發符合USB3.0等規範的高速晶片產品，縮短設計時程，未經威盛同意或授權，將在威盛期間研發的著作重製，用以產製「ASM1042」、「ASM1051」2款高速晶片內容產品，銷售牟利。

威盛提告後，台北地檢署2013年11月依違反著作權法、洩漏工商祕密罪、背信罪嫌起訴祥碩公司及張棋4人。

本案偵審期間，時任威盛總經理的陳文琦、一度與華碩董事長施崇棠隔空交火，施嗆「奉陪到底」，陳則回嗆「拿了別人的智財權，不要岔開話題，真相是做了不正確的事情」。

但經4年訴訟後，威盛及華碩去年7月29日進行和解。據了解，華碩交付1500萬美元和解金給威盛。

威盛日前遞狀撤告，北院將本案屬於告訴乃論部分的著作權法、洩漏工商祕密罪，均判決公訴不受理。另張棋4人被控背信罪部分，因屬公訴罪，北院審理認定4人無背信犯意，判4人無罪。

(中時 )

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