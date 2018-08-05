南下辦簽書會為選總統鋪路？柯P：從沒說要選2020

2018年08月05日 10:08 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲4日到台南舉辦《光榮城市》簽書會，現場人氣爆棚，不少民眾力拱他選總統，卻也遭外界質疑是刻意製造話題，為選2020總統鋪路。柯文哲今早受訪說，當初跟書商簽約沒注意到後面要辦4場簽書會，書印了要宣傳就去啦，他還強調，自己從來沒有說過要選2020。

柯文哲南下打書，吸引全台支持者現身支持，卻有議員認為柯到外縣市為個人宣傳是在製造話題、規避市政。對此，柯文哲回應，這也沒什麼，他比較平常心，不管選舉有到、沒到都照樣過日子，他還說，當初跟三采文化簽約出版時，沒有注意到後面有4場簽書會，書商立場是印好書就要宣傳，所以「好啦，就去啦。」

對於在台南人氣更勝台北，柯文哲笑說，台北人比較矜持，不會很明顯表達感情。談到簽書會是否在為2020鋪路？柯無奈說，這題目1年多前就在問了，他從來沒說過要選2020，以後再講吧。

有媒體問及，許多挺柯議員都是被開除黨籍，包括陳政忠、李慶元和童仲彥等，外界形容他像「政壇水滸傳」的寨主，流浪政客都往他那跑。柯文哲說，他們都是現任議員，朋友要多、敵人要少，他最大的優點就是執政沒有藍綠之分，議員來講有道理就幫他做，心中沒有政黨分別。

至於是否集結他們來對抗藍綠？柯強調，台灣真的有黨證的人不超過6％，所以政治該怎麼做就怎麼做就好。

另外，柯文哲下午將參加「姐姐妹妹挺柯P！『KP Ladies』見面會」，活動將安排他為女性發聲，外界好奇，難道是要為先前被抨擊「物化女性」事件平反？柯笑說，行程1個月前就陸續在排了，他的行程跟當時新聞事件一點關係都沒有，且他今天早上才知道下午有這個活動，接著不忘強調，只要看他跟太太陳佩琪的互動關係，「就知道我很尊重女性」。

(中時 )