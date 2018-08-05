曾說「希望兩岸儘早統一」游淑慧批吳新興為做官髮夾彎

僑務委員會委員長吳新興。(中央社)　

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中時電子報

僑委會委員長吳新興日前表示，大陸在策略上是要「消滅中華民國」，令人無法接受。國民黨台北市議員參選人游淑慧打臉吳新興說，又一個像韓國瑜說的：視官位比祖宗牌位重要？她表示，吳新興之前曾被報導過訪陸時說「希望兩岸儘早實現統一」，如今這髮夾彎，是不是因為有過去的黑資料，所以急著洗白表忠；還是為了做官，所以什麼立場都可以改？

僑委會委員長吳新興表示，大陸在策略上是要「消滅中華民國」，令人無法接受！國民黨台北市議員參選人游淑慧在臉書回嗆，打臉民進黨嗎？民進黨原來是「大陸同路人」！我以為民進黨的策略才更直接粗暴的要「消滅中華民國」！而更不堪的是，他們還是領中華民國的薪水、擔任中華民國的官職、大搬中華民國的公產！

游淑慧說，蔡英文說自己是「台灣總統」，賴清德說自己是「台獨工作者」，心中要的正名是「台灣」而非「中華民國」！又一個像韓國瑜說的：視官位比祖宗牌位重要？

她並說，吳新興曾在南台科技大學當副校長，而擔任副校長期間，多次領團到浙江、廣西、吉林去與大專院校進行交流，甚至還擔任廣西民族大學客座教授。之前就曾經有民進黨的立委以及綠媒曾經質疑過：吳新興的統派言論。

游淑慧表示，當時廣西民族大學的刊物曾報導吳新興說，「 希望兩岸儘早實現統一」。且吳新興之前還被報導過說「蔡英文不會講九二共識，但也許會去做。」可是現在呢？吳新興立場的髮夾彎，是不是因為有過去這些黑資料，所以急著洗白表忠；還是為了做官，所以什麼立場都可以改？

(中時電子報)

文章來源：游淑慧臉書

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