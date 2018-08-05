高雄》「再投民進黨把手剁掉！」 韓國瑜爆綠營樁腳心聲

2018年08月05日 10:51 中時 柯宗緯

國民黨高市長參選人韓國瑜自爆，綠營樁腳對政局感嘆「這次再投民進黨，要把手剁掉」。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜5日成立「韓多路志工團」，他在行前說明會上爆料，最近私下拜訪民進黨立委，對方感嘆連一堆樁腳也對當前政局失去信心，甚至發誓說「這次再投民進黨，要把手剁掉」，韓說，大家銀行存摺沒錢，受不了，過不下去了，必須換人做看看，這座城市沒有經濟功能，「我不是在唱衰，這是確實存在的（事實）。」

韓國瑜日前透過網路號召志工，吸引上千人報名，最後過濾約200人進入第一梯次志工團培訓，年齡層橫跨老中青少多個世代，從高中生、上班族到含飴弄孫的阿嬤都來力挺韓國瑜，當他最堅強的後盾。

韓國瑜在打經濟議題，他認為，30年前的高雄一片光明，如今基層過得太辛苦，幾十萬年輕人出走，人口大量外移找不到工作，「已經給民進黨執政20年了，謝謝！執政結束了！」

「高雄人不應該受這種待遇！」韓國瑜說，應該把賺的錢投資下一代教育，最棒教育應該在高雄，最有希望的城市應該在高雄。但以高雄軟體園區產值為例，跟台北南港軟體園無法相比擬，更遑論深圳、上海、矽谷、新加坡。

韓國瑜也透露，最近去找立院老同事、民進黨立委，對方私下告訴他，一大堆樁腳發誓「這次再投民進黨，要把手剁掉」，他直問對方「真有這麼激烈？」，對方答「就是這麼激烈！」畢竟銀行存摺沒錢，人民實在過不下去了。

韓國瑜說，人生看透很多事，高雄現況太糟糕，只有一條路就是英雄的道路，這場仗不是為我韓國瑜，而是為了我們自己、高雄 下一代，人沒有使命感就太悲哀，希望大家用選票力挺「翻轉高雄一定贏」。

(中時 )