「子瑜」認金錢觀如白癡 爆遭友騙走百來萬！

2018年08月05日 10:40 中時電子報 吳品瑤

在網路上自封「任性甜心」的正妹直播主子瑜，甜美臉蛋加上火辣身材，讓她在網路上頗有人氣，然其實私底下的她相當ㄎㄧㄤ，近來她上《國光幫幫忙之大哥是對的》節目，參加「癡系正妹」特輯，自爆自己不僅少根筋，金錢觀念更是堪稱白癡的程度，邊做直播也兼代購的她，常常賣到不賺反賠，還曾被朋友騙走1百多萬而不自知。

子瑜透露自己兼差當網路代購老闆娘，然收錢的部分總要請朋友幫忙算，理由是她不管怎麼計算總是每次數字都不一樣，有時候代購賺個幾百塊而已，然她在收錢時的誤差，常造成她最後慘賠數千元，主持人庹宗康一聽傻眼，直勸她：「要不要考慮不要做了？」，子瑜則說目前朝架設網站計算自動化的方向努力中，力求電腦幫她自動算好！

對理財一竅不通的子瑜更透露，自己嘗試過投資，還是投資在熟識的朋友身上，放心地將一大筆錢交給朋友處理，沒想到到最後才發現對方真正的投資項目，跟當初說的根本不同，一回神才發現被騙了1百多萬，無奈表示如今只能等朋友慢慢攤還，不忘提醒觀眾做投資要記得簽本票、保管條，才能保護自己。

子瑜說自己數學相當差，至今考試最高分大概落在國小至國中階段，竟然只拿了32分，她幾乎忘記投資被騙一百多萬一事的始末，然竟然記得小時候考32分的事情，因為「考超過30分太開心了」，子瑜說自己脫線的個性甚至影響感情，當時她跟某任男友交往，當時對方將7萬多塊錢放在一個信封裡，她在整理家裡時忘了裡頭有放錢，就這樣將信封丟到垃圾桶裡，男友知道後氣爆了，狠狠甩了子瑜。

(中時電子報)