「子瑜」認金錢觀如白癡 爆遭友騙走百來萬！

直播主子瑜金錢觀近乎白癡等級，不僅代購算錯錢，還投資被朋友騙走百萬，更因這樣脫線的個性導致被前男友狠狠甩掉。(取材自子瑜臉書)

友善列印
中時電子報

在網路上自封「任性甜心」的正妹直播主子瑜，甜美臉蛋加上火辣身材，讓她在網路上頗有人氣，然其實私底下的她相當ㄎㄧㄤ，近來她上《國光幫幫忙之大哥是對的》節目，參加「癡系正妹」特輯，自爆自己不僅少根筋，金錢觀念更是堪稱白癡的程度，邊做直播也兼代購的她，常常賣到不賺反賠，還曾被朋友騙走1百多萬而不自知。

子瑜透露自己兼差當網路代購老闆娘，然收錢的部分總要請朋友幫忙算，理由是她不管怎麼計算總是每次數字都不一樣，有時候代購賺個幾百塊而已，然她在收錢時的誤差，常造成她最後慘賠數千元，主持人庹宗康一聽傻眼，直勸她：「要不要考慮不要做了？」，子瑜則說目前朝架設網站計算自動化的方向努力中，力求電腦幫她自動算好！

對理財一竅不通的子瑜更透露，自己嘗試過投資，還是投資在熟識的朋友身上，放心地將一大筆錢交給朋友處理，沒想到到最後才發現對方真正的投資項目，跟當初說的根本不同，一回神才發現被騙了1百多萬，無奈表示如今只能等朋友慢慢攤還，不忘提醒觀眾做投資要記得簽本票、保管條，才能保護自己。

子瑜說自己數學相當差，至今考試最高分大概落在國小至國中階段，竟然只拿了32分，她幾乎忘記投資被騙一百多萬一事的始末，然竟然記得小時候考32分的事情，因為「考超過30分太開心了」，子瑜說自己脫線的個性甚至影響感情，當時她跟某任男友交往，當時對方將7萬多塊錢放在一個信封裡，她在整理家裡時忘了裡頭有放錢，就這樣將信封丟到垃圾桶裡，男友知道後氣爆了，狠狠甩了子瑜。

(中時電子報)

范冰冰情敵「嫁給愛情」 張馨予… 畢書盡「身體不聽話」！合作徐若…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。