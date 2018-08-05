賴揆稱老闆有錢想同勞工分享　網：幹話中的幹話！

對於是否提高最低薪資，賴清德表示「『人心都是肉做的』，多數老闆看到員工辛苦跟自己打拼，也會想把獲利的果實跟勞工分享，但到底最低要多少，由委員會決定」。（姚志平攝）

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中時電子報
/整理報導

行政院長賴清德日前接受新聞電視台專訪，在談到最低薪資時，賴清德僅表示，「人心都是肉做的」，老闆賺錢後也會想把獲利的果實跟勞工分享，但卻不說最低薪資要提升多少。賴的發言慘遭網友砲轟「幹話中的幹話」！筆名「特急件小周的人渣文本」的輔大教授周偉航譏諷「這真的是自己講的，怪不了別人啊」！

賴清德日前接受新聞電視台專訪時，主持人胡婉玲問到總統蔡英文提到希望最低薪資三萬元，覺得八年能達到嗎？賴清德表示「『人心都是肉做的』，雖然有少數老闆有不同態度，但多數老闆看到員工辛苦跟自己打拼，也會想把獲利的果實跟勞工分享，但到底最低要多少，由委員會決定」。

對於賴清德的回應，批踢踢網友砲轟「老闆買車、買房、包二奶、吃香喝辣都不夠用了，還跟員工分享」、「真是他ｘ幹話王」、「超越馬英九的天才」、「賴還在dpp一天，我寧可投廢票」、「缺德不是第一次這種言論，過去風評更不用說」、「行政院長應該賺不少吧，分享一下阿」！

人渣文本周偉航更於臉書ｐｏ文譏諷，「這真的是自己講的，怪不了別人啊」！網友紛紛留言諷刺「賴佛系院長」、「『我想..』這種做事方式就能當行政院長，好爽」、「賴清德應該投入宗教界，當個法師/寺院主持，當行政部門負責人根本亂來，不接地氣，直接轉行吧」！

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

文章來源：人渣文本臉書

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