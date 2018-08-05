女機師月領22萬 棄養討海盲父

父親討海助女兒圓機師夢，女兒去棄養父親。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

心寒！北部地區一名討海為生的林姓老翁拉拔子女長大，還拿出退休金讓小女兒到國外留學圓機師夢，豈料小女兒學成歸國當上機師，月領22萬卻對父母不聞不問，晚年右眼失明的林翁心寒提告討扶養金。

據判決書，年過70的林姓老翁是一名討海人，培育子女長大成人，對小女兒林女更是疼愛有加，給林女最好的資源到日本留學，林女婚後到美國進修「軟硬兼施」，要林翁提早退休，給她150萬元退休金供學習民航機駕駛，林女通過證照考試，擔任知名航空機師，月領22萬元。

沒想到林女晉升人生勝利組後，卻對父母不聞問。林姓老翁年事已高，右眼失明，罹有主動脈瘤、心房顫動、冠心病等病症，多次手術就醫，每月靠著3000多元的老人年金、及長子匯給他的1萬元維生，林女卻自2004年與父母失聯，林翁萬念俱灰，提告索討生活費。

林女辯稱，她自小飽受母親虐待，認為母親未盡到扶養義務，且年邁雙親皆領有老人津貼，母親月收取8000元租金收入，加上哥哥每月給1萬元，這些金錢應該讓父母足以維持生活。

法官則認為，林翁夫妻2人財產各自管理，林翁扣掉月領老人年金後，月扶養費為1萬9154元。法官判林女應付1萬9154元的一半，也就是9577元，直到林翁死亡為止，可上訴。

(中時電子報)

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