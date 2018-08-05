NBA》勇士下季勁敵並非火箭 而是綠軍！

2018年08月05日 11:03 中時電子報 黃及人

《Blue man hoop》在5日針對勇士下個球季爭冠的主要對手提出分析，認為火箭已經不是勇士想要尋求隊史首次3連霸的最大強敵，而是厄文、海沃德兩大主力傷癒歸隊的「綠衫軍」塞爾提克，兩隊更很有可能在明年總冠軍賽碰頭！

畢竟上季塞爾提克面臨海沃德開幕戰就報銷，厄文也是打打停停的窘境，仍然一路殺進東區冠軍賽，才在第7戰敗給「小皇帝」詹姆斯領軍的騎士，也讓塔圖、傑倫布朗兩名新秀趁機成長為全明星等級鋒線，未來還可能更好。

如此一來，塞爾提克下個球季可以排出厄文、傑倫布朗、海沃德、塔圖與荷福德的豪華先發陣容，別忘了他們替補陣容也很堅強，不僅擁有上季表現搶眼的洛席爾，還有防守悍將史馬特、貝尼斯、馬可斯莫里斯、蒂斯等人能用。

《Blue man hoop》強調，塞爾提克還擁有聯盟最出色教練之一的總教練史蒂文斯，上季跟勇士交手兩次，雙方各贏1場，代表就算沒有類似勇士那麼誇張的「五星戰隊」，塞爾提克仍有機會成為勇士想要衛冕的最難纏對手。

《Blue man hoop》也針對火箭、湖人、雷霆等隊的下季陣容做出評比，卻認為這些球隊跟塞爾提克之間實力仍有差距，幾乎宣告塞爾提克下季將搶東區第1了。

(中時電子報)