畢書盡「身體不聽話」！合作徐若瑄腦袋秀逗

畢書盡高雄演唱會昨晚圓滿落幕。（JUSTLIVE 就是現場提供）

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畢書盡高雄演唱會昨晚圓滿落幕。（JUSTLIVE 就是現場提供）
畢書盡高雄演唱會昨晚圓滿落幕。（JUSTLIVE 就是現場提供）
畢書盡高雄演唱會昨晚圓滿落幕。（JUSTLIVE 就是現場提供）
畢書盡高雄演唱會昨晚圓滿落幕。（JUSTLIVE 就是現場提供）
畢書盡高雄演唱會昨晚圓滿落幕。（JUSTLIVE 就是現場提供）

畢書盡（Bii）的「My Best Moment」演唱會高雄場4日落幕，會後慶功宴上，聊起嘉賓徐若瑄（Vivian）在台上透露彩排時他背對著自己唱歌，Bii笑說：「我腦袋秀逗，彩排時想說我不能看，她是神的等級。」徐若瑄還虧他「你是主人都不看我」，Bii形容是「身體不聽話」！

這次合作一圓他12年夢想，Bii害羞臉紅說：「終於見到本人，很正、完美！」追問他與Vivian牽手的觸感「滑」嗎？Bii笑回：「我戴手套（沒感覺）要怪服裝師！」透露事後還被師弟陳彥允嘲笑「你很弱耶！弟弟要教你一下嗎？」興奮表示要珍藏與Vivian合作的這套服裝。

高雄演出相隔台北場8個月，Bii坦言這次壓力更大、甚至影響健康， 不僅瘦了2公斤、體重僅剩56公斤，且過敏長達10天、期間打了三次針，連開唱前一晚還做惡夢，夢到自己站在高雄巨蛋舞台上，講話、唱歌都破音， 嚇得他半夜驚醒、汗流不止。 他坦言這陣子情緒低落、脾氣變差，甚至連颱風天都獨自在家裡的陽台淋雨，昨唱到〈你給我的愛〉時忍不住落淚， 如今完成高雄場後如釋重負。

他昨晚在台上賣力唱跳，氣氛超嗨，且這次延伸舞台高度比台北場的90公分還低，大批粉絲擁上前握手、親近他，Bii笑說：「大家要把我握手指折斷了！」 台北場尾聲時他撕掉上衣，半祼回饋歌迷，這回南征沒有脫衣，Bii說：「其實一直在考慮，覺得自己太瘦了，看起來瘦子應該要有的肌肉，自己很心虛。」連原本開場要戴的3D面具都因消瘦而掉落，最後只好捨棄。

Bii開唱前習慣節食，為了慰勞他數月來辛苦，演唱會主辦單位於慶功宴送上韓國家鄉味「辣炒年糕」，現場上演餵食秀；結束台北、高雄兩站演出後，他將啟動巡迴世界演唱會，飛往香港、馬來西亞等地開唱，Bii所屬老鷹音樂老闆李亞明感性表示：「從台北小巨蛋到高雄巨蛋是很艱難的事情，感謝這一路以來幫助我們的人，也感謝畢書盡在我的人生信任我，跟著我一起進步。」

(中時 )

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