中和花媽壽司專賣店平價美味 網友激推

2018年08月05日 11:39 中時 葉書宏

林老闆在中和區創立「花媽壽司專賣店」10餘年，用料新鮮、講究食材口感且價格經濟實惠，更選用台東冠軍米，擁有不少常客，加上店員服務人員熱情親切，不少網友直呼，「每次品嘗美食都有一種回家的感覺！」

店員表示，林老闆到台中學習廚藝，隨後靠著自學研究，研究出符合自己的創意壽司，她強調，店內的魚貨、用料都講究新鮮、衛生，另外，米是壽司中很重要的材料，堅持選用台東生產的冠軍米，儘管價格比一般米貴，卻能讓顧客吃到台灣好米的滋味。

據了解，林老闆曾學過水電、在南勢角賣過衣服，但他堅信自己對於料理擁有熱情，有一次流浪到台中，忽然看見一間壽司店很特別，於是跑進去請教師父，與壽司因此結下不解之緣。

店員表示，店內販售的壽司種類近百種，每一種都是老闆精心研究，其中壽司拼盤、人氣饗宴握壽司拼盤、生魚片拼盤等都相當受到消費者喜愛，「廚師們的用心，消費者一嚐就可以感受得到。」

常客徐先生說，最喜歡店內販售的握壽司，鮭魚、鮪魚搭配米飯的滋味，每一口都是幸福感，另外，他很喜歡與三五好友相約到店內用餐，店內環境寬敞明亮，加上服務人員相當熱情，讓人有種賓至如歸的感覺。

臉書社團我是中和人團長林家宏表示，該店與一般壽司店最大不同處在於種類多元，且份量也比一般壽司店多一些，經濟又實惠，再者，老闆為人相當熱心，常常會贊助社團活動，促進網友們交流、增進感情。

店名：花媽壽司專賣店

地址：新北市中和區宜安路53號

電話：02-2944-4569

營業時間：每天上午11時至下午2時；下午5時至9時（周二公休）

售價：各式壽司20元起

(中時 )