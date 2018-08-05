驚喜！「4宣言」嫁比爾賈 徐佳瑩宣布結婚

2018年08月05日 11:28 中時電子報 吳品瑤 、中國時報／ 尤嬿妮 、中國時報／

日前才在金曲獎拿下歌后獎座、現場大方擁吻導演男友比爾賈的徐佳瑩，今天突在臉書貼出長文，告知眾人自己升格人妻，宣布跟比爾賈完成終生大事，結為夫妻。

歌手徐佳瑩與導演男友比爾賈交往3年多，愛得低調但穩定，今年金曲獎，兩人雙雙入圍，陪兒子走星光大道的賈媽媽也忍不住公開說期待小倆口婚事，粉絲更是催婚不斷，而徐佳瑩最後勇奪金曲獎最佳國語專輯及國語女歌手大獎，兩度忘情跟男友當場親吻，事後直呼自己好大膽，被問到感情進度，她則鬆口雖然雙方家長還沒見過面，但自己跟男友已見過彼此的媽媽，互動都還不錯，更害羞地說比爾賈是最佳候選人，目前是「非他不嫁」。

而頻被催婚的徐佳瑩，本來說沒有「婚頭」，心力還是放在工作上，然今天卻在臉書po文，坦言其實從今年春天就開始計畫了，感性地說：「謝謝大家陪我成為這樣的我，可以遇見這樣的他」，兩人相差11歲，徐佳瑩則說這是11年份「美好的差距」，笑稱「因為有太相像的缺點所以難逃彼此掌心」，她也坦言婚前因不安焦慮而成了「盧小小姐」，坦言雙方的好與壞在面對未知的旅程時，都加成了，但重點是需要夠多的愛與信心去面對，「重要是找到能夠一起在海平面上守望相助的人」，也跟粉絲與親友喊話：「若你願意祝福我們，就沒有理由再害怕！」，一番結婚宣言令人動容。

徐佳瑩臉書全文：

歌手跟導演結婚了

女子跟男士結婚了

黑色跟白色結婚了

射手跟雙魚結婚了

今年春天開始計畫，完成後如約第一時間告訴你們。

謝謝大家陪我成為這樣的我，可以遇見這樣的他。

他有我永遠追不上11年份的閱歷和定性，我有比他早11年結婚的膽識和幸運，除了有這11年美好的差距，也因為有太相像的缺點所以難逃彼此掌心！

幾天前開始，

見過夫妻之間的紛爭場景和話語開始在腦袋鬼魅般亂竄～

真的準備好了嗎？

會不會被現實沖刷成老夫老妻食之無味？

甚至像詩人說的變成彼此最討厭的人？

從小覺得長大後理所當然要踏入的人生階段會不會也許並不必然？

不安小姐在登記前夕進化成盧小小姐

婚姻這件事怎麼想都很硬！

不允許歪斜的蹺蹺板幹嘛要玩？

想越多越焦慮…

後來葛大一句話點醒我

“如果有人氣定神閒準備好了要去結婚，

我只會懷疑她是結婚詐欺犯”

哈哈哈哈哈哈對吼！

這是另一個未知旅途的開始，因為是兩個人所以好壞都加成了。該擔心的不是好不好對不對，而是有沒有夠多愛和信心去面對。就算婚姻必須是水平儀，人生本來就是不斷校正的過程，重要是找到能夠一起在海平面上守望相助的人。這年頭考驗來得比海嘯還急還殘酷，我們需要互相扶持，更需要彼此祝福。若你願意祝福我們，就沒有理由再害怕！

除了更好，一切不會有改變❤

謝謝大家

(中時電子報)