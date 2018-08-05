喜事再添一樁！徐佳瑩今公布婚訊

2018年08月05日 11:30 中時 尤嬿妮

恭喜徐佳瑩（LaLa）結婚了！LaLa今中午在IG及臉書公布喜訊，與交往3年多的導演男友比爾賈完成終身大事！

徐佳瑩IG全文如下：

女子跟男士結婚了

黑色跟白色結婚了

射手跟雙魚結婚了

今年春天開始計畫，完成後如約第一時間告訴你們。

謝謝大家陪我成為這樣的我，可以遇見這樣的他。

他有我永遠追不上11年份的閱歷和定性，我有比他早11年結婚的膽識和幸運，除了有這11年美好的差距，也因為有太相像的缺點所以難逃彼此掌心！

幾天前開始，

見過夫妻之間的紛爭場景和話語開始在腦袋鬼魅般亂竄～

真的準備好了嗎？

會不會被現實沖刷成老夫老妻食之無味？

甚至像詩人說的變成彼此最討厭的人？

從小覺得長大後理所當然要踏入的人生階段會不會也許並不必然？

不安小姐在登記前夕進化成盧小小姐

婚姻這件事怎麼想都很硬！

不允許歪斜的蹺蹺板幹嘛要玩？

想越多越焦慮…

後來葛大一句話點醒我

“如果有人氣定神閒準備好了要去結婚， 我只會懷疑她是結婚詐欺犯”

哈哈哈哈哈哈對吼！

這是另一個未知旅途的開始，因為是兩個人所以好壞都加成了。該擔心的不是好不好對不對，而是有沒有夠多愛和信心去面對。就算婚姻必須是水平儀，人生本來就是不斷校正的過程，重要是找到能夠一起在海平面上守望相助的人。這年頭考驗來得比海嘯還急還殘酷，我們需要互相扶持，更需要彼此祝福。若你願意祝福我們，就沒有理由再害怕！

除了更好，一切不會有改變❤

(中時 )