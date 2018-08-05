企業家捐1600萬 清寒學生謝「生命中第二位父親」

2018年08月05日 11:40 中時 吳堂靖

企業家任于成5日與北市教育局認助清寒基金會認助學生相見歡、教育局長曾燦金也出席共襄盛舉。（吳堂靖攝）

「不要放棄！不要失望！」企業家任于成20年來持續捐助北市教育局認助清寒基金會，迄今捐出1千6百多萬，逾4百位學生受惠，時值父親節前夕，任于成與認助學生相見歡，還大方分享人生理念，學生們送上手作卡片，提前度過溫暖的父親節。

教育局認助清寒基金會自1997年成立，受惠學生不計其數，20年來任于成除了捐錢也持續寫信關心，包含成績、家庭狀況，甚至是戀愛問題通通有，辦公室更累積兩大櫃書信，5日見面會與學生們彷彿多年不見的老朋友，更一一點名學生、詢問近況，學生們開心獻上手作卡片，感謝生命中第二個父親。

「看起來超親切的！」學生陳佩妤開心表示，家中是低收入戶，還有4個兄弟姊妹，從高二起經由經金會接收到任伯伯的協助，大大舒緩經濟壓力，今年也考上嘉南藥理大學社工系，希望以後能夠幫助更多人。

學生許琇媛表示，與姊姊前後受到任伯伯認助，基金會去年舉辦20周年慶活動，原本很開心終於可以見到任伯伯，結果當天因故缺席，今天終於可以親自表達感謝之意，十分開心！

任于成回憶，當初是看到報紙上有關基金會的報導，讓他起心動念，開始投入長達20年的捐助之路，他表示，所有有的志業，教育最重要，即便是資源最豐富的台北市，仍然有許多需要幫助的學生，「最重要的是，讓孩子知道世界上還有很多關心他們的人」。

任于成表示，外界看來他可能是付出的一方，但其實過程中，也獲得滿滿的愛，讓人生更精彩、更有意義，任于成也謙虛表示，感謝基金會平台牽線，期盼讓愛繼續傳承下去。

(中時 )