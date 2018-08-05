企業家捐1600萬 清寒學生謝「生命中第二位父親」

企業家任于成5日與北市教育局認助清寒基金會認助學生相見歡。（吳堂靖攝）

友善列印
中時
企業家任于成5日與北市教育局認助清寒基金會認助學生相見歡、教育局長曾燦金也出席共襄盛舉。（吳堂靖攝）

「不要放棄！不要失望！」企業家任于成20年來持續捐助北市教育局認助清寒基金會，迄今捐出1千6百多萬，逾4百位學生受惠，時值父親節前夕，任于成與認助學生相見歡，還大方分享人生理念，學生們送上手作卡片，提前度過溫暖的父親節。

教育局認助清寒基金會自1997年成立，受惠學生不計其數，20年來任于成除了捐錢也持續寫信關心，包含成績、家庭狀況，甚至是戀愛問題通通有，辦公室更累積兩大櫃書信，5日見面會與學生們彷彿多年不見的老朋友，更一一點名學生、詢問近況，學生們開心獻上手作卡片，感謝生命中第二個父親。

「看起來超親切的！」學生陳佩妤開心表示，家中是低收入戶，還有4個兄弟姊妹，從高二起經由經金會接收到任伯伯的協助，大大舒緩經濟壓力，今年也考上嘉南藥理大學社工系，希望以後能夠幫助更多人。

學生許琇媛表示，與姊姊前後受到任伯伯認助，基金會去年舉辦20周年慶活動，原本很開心終於可以見到任伯伯，結果當天因故缺席，今天終於可以親自表達感謝之意，十分開心！

任于成回憶，當初是看到報紙上有關基金會的報導，讓他起心動念，開始投入長達20年的捐助之路，他表示，所有有的志業，教育最重要，即便是資源最豐富的台北市，仍然有許多需要幫助的學生，「最重要的是，讓孩子知道世界上還有很多關心他們的人」。

任于成表示，外界看來他可能是付出的一方，但其實過程中，也獲得滿滿的愛，讓人生更精彩、更有意義，任于成也謙虛表示，感謝基金會平台牽線，期盼讓愛繼續傳承下去。

(中時 )

貪婪奧客＋酸民雙重打擊 麵線攤… 影》都是鄰居害的 千蛇攻進社區

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。