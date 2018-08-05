《翻爆旺美食》低調吃到寶！文青美型壽司暢爽過炎夏

2018年08月05日 11:51 中時電子報 綜合報導

◎華山合掌村 享受頂級12貫

吃日式料理一定要花大錢嗎？台北市華山市場內近期開設一家日式料理店「華山合掌村」，不但外觀充滿濃濃文青風，成為年輕族群打卡熱點，精緻的擺盤和CP值超高的「頂級十二貫」生魚片壽司，讓該店一開幕就享有高人氣！

◎三峽八條壽司 人氣紅不讓

新北市三峽地處偏遠，但介壽路上的八條壽司遠近馳名，老闆堅持每天到漁港挑選最新鮮的漁貨，要讓客人吃到最美味的料理，記者採訪當時，巧遇新北市議員參選人江怡臻跑完行程，抽空帶著助理來大快朵頤，她極力推薦店內招牌綜合握壽司，「像藝術品的握壽司，好吃到連手指都快吞下了！」

◎輕壽司 新鮮健康無負擔

位在桃園區民富二街巷內的輕壽司，是喜愛創意日式料理的人千萬不能錯過的壽司美食店，不但口味豐富、特別，店家主打現點現做，每天販賣的數量有限，賣完就收工，若想到店內嘗鮮的民眾可得把握時間。

◎忍者壽司店 海線巷弄美食

兩年前朱先生帶著孩子騎三輪車叫賣壽司，1年後終於圓夢開起「忍者壽司店」，擁有18年日本料理經驗的他，堅持採用日本等進口的新鮮魚貨，店內「極上12貫」的日本生干貝、馬糞海膽上等食材，更能證明他對品質的堅持，而「黑牛鮭魚丼（炙）飯」更是高人氣，是台中海線高CP值的壽司店。

◎澎湃美味 激推老字號名店

嘉義市福井日本料理是老字號名店，壽司料好實在，醋飯米粒分明又飽滿，微酸帶甘的飯香味，吃來格外有感，滿滿的感動，價格親民，主廚林焜政做日料30餘年，一手細工傳授給兒子林育駿，父子用感情做出美味的壽司。

◎日本嚴選直送 吃得到鮮味

高雄「Martin's 炭火料理工坊」主打日本和風洋食，店家不惜成本，嚴選日本空運來台海鮮，再以台東Q彈關山米製成壽司，人氣必吃的有炙燒比目魚側緣，油脂入口即化，嘗得到滿滿的鮮味，是不少老饕到此首選，另有綜合握壽司較為多元，也較經濟划算。

(中時電子報)