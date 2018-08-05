宜蘭》小英稱選陳歐珀傳承宜蘭經驗 網譏：闖靈堂經驗？

2018年08月05日 11:55 中時電子報 邱文秀

蔡英文宜蘭授旗、陳菊陪同，維安增加。(民進黨中央提供)

總統兼民進黨主席蔡英文授旗縣長、議員參選人誓師大會，昨開拔到宜蘭縣替黨籍縣長候選人陳歐珀助勢。蔡英文表示，民進黨和宜蘭這塊土地特別「合味」，宜蘭經驗、宜蘭價值，也變成民進黨的價值，她擔憂萬一國民黨這次又回來，「宜蘭經驗」就沒有辦法傳下去。八卦版網友狂噓，並譏「宜蘭經驗包括人家老母過世大鬧靈堂嗎？」

蔡英文與陳菊昨日同為民進黨宜蘭縣候選人陳歐珀造勢，蔡英文擔心萬一國民黨這次又回來，驕傲的「宜蘭經驗」，就沒有辦法傳下去。陳菊也強調自己是「宜蘭的女兒」，希望各方拋棄成見，為了宜蘭價值大團結，支持蔡總統、支持民進黨、支持陳歐珀。

PTT八卦版狂噓，網友說「宜蘭經驗是X小，是棄職落跑嗎?」陳歐珀黑歷史也再度被翻出。立委陳歐珀在2014年，當時的總統馬英九母親秦厚修病逝，已通知不設靈堂、不舉行公祭，並婉辭花籃輓聯奠儀。陳歐珀硬到殯儀館致意批沒靈堂馬家太不近人情；讓外界痛批，陳歐珀闖靈堂「鬧場」。

陳歐珀並曾針對大陸手機品牌「OPPO」在立法院質詢，說OPPO的名稱讓他很困擾，「對我個人造成侵權問題」、「NCC審查時應該知道與我同名」、「怎麼沒有事先知會」，並希望NCC及代理商盡速處理。結果某雜誌編輯表示，接到OPPO來電，請求他們將文章中的譯名「歐珀」刪除，因為NCC要求各家通路在行銷的時候盡量避免用到「歐珀」這兩字，讓他們相當傻眼。

網友針對蔡英文說「國民黨若回來 宜蘭經驗無法傳下去」的新聞留言「農地裡蓋別墅是誰的政績」、「oppo這麼棒 當初幹嘛讓中油出包的空降?」、「農舍經驗嗎?」、「會質疑跟oppo撞名的人 這種人選得下去」、「把人民當白痴欺騙」。

「DDP的宜蘭經驗包括人家老母過世大鬧靈堂嗎？包括代理縣長自肥合法豪華農舍嗎？宜蘭雙陳經驗真是太美了，我不敢」、「馬英九老母過世大鬧靈堂的咖洨」、「宜蘭鄉民真可憐 直接丟一坨屎給你們」、「只會操意識型態，看了就煩」、「宜蘭經驗：違法農舍，就地合法」。

(中時電子報)