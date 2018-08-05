雞皮疙瘩片》都是鄰居害的 千蛇攻進社區

小區內「群蛇亂舞」上百條被殺死 過道蛇屍遍地
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中時電子報
／綜合報導
中國廣東番禺的某一社區，最近被近千條蛇入侵，居民人心惶惶，導致社區保全不停捉蛇，管理處更貼公告提醒居民小心。翻攝《看看新聞》
中國廣東番禺的某一社區，有居民買大量蛇蛋想賺錢，沒想到找不到買家，加上天氣炎熱，蛇蛋全自然孵化，小蛇到底亂爬。翻攝微博

千蛇攻社區！中國廣東番禺的某一社區，最近被近千條蛇入侵，居民人心惶惶，導致社區保全不停捉蛇，管理處更貼公告提醒居民小心，調查結果是社區有住戶買來大量寵物蛇蛋，打算販賣賺錢，未料找不到買家，加下天氣炎熱，蛇蛋全部孵化而釀災。

中國廣東番禺的某一社區，最近被近千條蛇入侵，居民人心惶惶，導致社區保全不停捉蛇，管理處更貼公告提醒居民小心。翻攝《看看新聞》

《看看新聞》報導，該社區管理處於這幾天捉到上百條蛇，但仍有不少蛇溜進下水道，管理處須貼公告提醒居民小心。社區發生嚴重蛇患，居民嚇到在家門前撒雄黃驅蛇，保全也在社區內到處捉蛇。

除了活蛇，社區內也到處都是死蛇。社區住戶表示，在樓下的垃圾筒旁，發現一條長約30公分，外表呈青綠色的死蛇。雖然不是毒蛇，但很嚇人。

經社區管理處調查，發現這波蛇災，是因一名民眾想賺錢，買了大量蛇蛋販賣，但因找不到買家，即把蛇蛋放在親戚的閒置的套房內，沒想到這幾天天氣炎熱，蛇蛋全自然孵化，哪段時間屋裡剛好沒人，小蛇便隨處亂爬，半個月長至30公分長，並從屋子裡溜出來。

(中時電子報)

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