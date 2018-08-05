NBA》詹皇新季想打5號位 模仿對象竟是他

詹姆斯有可能在新球季扮演跟卓雷蒙格林同樣的控球中鋒角色。(美聯社)

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中時電子報

湖人版「死亡五小」似乎越來越有機會出現了！《ESPN》報導，「小皇帝」詹姆斯告訴湖人總裁魔術強生，希望自己能在下季多打5號位，也就是中鋒位置，讓湖人先發5人都具組織控球能力，他的最佳模仿範例就是勇士卓雷蒙格林！

按照詹姆斯的想法，湖人版「死亡五小」將可排出朗佐鮑爾、波普(或哈特)、英格拉姆、庫茲馬與詹姆斯的先發陣容，如此一來，詹皇就可以跟格林一樣，成為可以控球的內線球員，企圖利用這樣的小個陣容，下季在西區殺出一條生路。

千萬別忘了，湖人總教練華頓過去就是勇士教練團成員之一，也曾代班勇士總教練位置創造佳績，自然相當熟悉這套小個陣容的打法，也能幫助詹姆斯更快融入5號位打法，畢竟詹皇曾在騎士打過類似的位置，相信必定可以很快適應。

問題是湖人陣中真正擁有控球能力的球員不多，英格拉姆與庫茲馬的經驗不足，對抗性也有待質疑，想要馬上跟勇士「死亡五小」發揮同樣威力，恐怕不太可能，況且勇士如今不僅擁有「死亡五小」，更有考辛斯加盟後的「五星戰隊」。

起碼詹姆斯充分展現想要在效力湖人第1個球季就闖進季後賽的決心，《ESPN》找了5名資深記者預測，結果當中3人相信湖人可以晉級，1人認為5成機率，唯獨先前評估湖人下季僅排西區第9的佩爾頓說：「我可沒那麼有信心！」

(中時電子報)

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