抗議李應元老車補助黑白講 運匠怒剪民進黨黨證

全國老汽機車自救會今天上午出動大批車輛到民雄鄉表演藝術中心旁空地抗爭，嘉義縣長參選人吳育仁到場聲援。（張亦惠攝）

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會後運將們開車、掛抗議布條在縣轄「逗逗遊」，到縣府貼陳情書。（張亦惠攝）
全國老汽機車自救會今天上午出動大批車輛到民雄鄉表演藝術中心旁空地抗爭，打臉環保署署長李應元日前提出的汰舊補助方案。（張亦惠攝）
來自台中的運將王嘉汶，更現場拿起剪刀剪碎民進黨黨證，他說，無法繼續支持罔顧人民生計的政黨。（張亦惠攝）

新空汙法3日生效，嘉義縣老車自救會今在民雄鄉表演藝術中心旁空地，集結抗議，打臉環保署署長李應元4日提出的汰舊補助辦法，大卡車司機痛批政府，強行「打破吃飯碗筷」，更有黨齡5年多，來自台中的司機黃嘉汶，現場剪碎民進黨黨證，怒道，影響人民生計的政黨，無法繼續支持。

老車是運將的生財工具，「反對髒車，不反對老車」，全國老汽機車自救會嘉義代表徐名陽表示，中央授權地方政府劃設「空氣品質維護區」，在柴油大車進出最多的工業園區也劃設，並在路上加強攔檢，等於是強逼車主汰換老車。

嘉義縣長參選人吳育仁也到場聲援，痛批新空污法無配套措施，嚴重影響運將生計，逼基層勞工走投無路，也質疑政府，為何不敢對影響空氣品質最巨的財團開刀。

來自台中的運將王嘉汶，更現場拿起剪刀剪碎民進黨黨證，他說，無法繼續支持罔顧人民生計的政黨。會後運將們開車、掛抗議布條在縣轄「逗逗遊」，到縣府貼陳情書。

對李應元4日提出的汰舊補助辦法，運將們說，一輛新車動輒450萬以上，甚至近千萬，署長所舉例的汰舊約需200萬元，是在這次受影響範圍內的二期車，「黑白講」不懂汽車行情。

嘉義縣環保局代理局長劉明全則表示，嘉義縣目前只有阿里山遊樂區跟焚化廠區劃設「空氣品質保護區」，至於排氣攔檢，是不論車齡，只針對排氣做檢測，若通過檢測便不會受罰，運將也能自行到各縣市環保局做柴油車動力計排氣檢測，取得自主管理通行證。

(中時 )

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