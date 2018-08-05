金門3000人見證引水儀式 陳福海啟動「新三通」樞紐

2018年08月05日 12:30 中時 李金生

水來了，金門人最快在通水後3小時內，即可喝到等了20年的大陸水。（李金生攝）

陳福海縣長在上午10時啟動通水按鈕，兩岸寫下交流歷史的新篇章。（李金生攝）

兩岸通水的史性一刻，鄉親開心施放和平氣球。（李金生攝）

大陸通水金門，縣府今（5）日上午在田埔水庫旁舉辦盛大的引水儀式，近3000位海內外鄉親和大批中外媒體一起見證這歷史上的一刻。陳福海縣長表示，最快3小時之內，鄉親就可喝到來自對岸晉江的水。老一輩的居民感動落淚：「等20幾年了，總算等到這一天！」

陳福海縣長強調，金門是以辦「喜事」的心情，辦「大事」的規格來舉辦這場兩岸的引水儀式，期待在按鈕通水後，金門從此不再受到缺水之苦，更要啟動「新三通」通水、通電和通橋，讓金門成為兩岸的亮點，並與世界接軌的契機。

陳福海表示，今天不僅是一個感恩與見證的盛典，也寫下了兩岸民生交流合作的歷史篇章。兩岸通水歷經了23年，過程十分曲折，最近更因東亞青運引爆緩辦通水儀式，兩岸彼此折騰了近半個月，但縣府為讓鄉親能夠見證兩岸通水的歷史性一刻，仍與兩岸有關當局保持順暢溝通，最終順利登場舉辦。

陳福海表示，這來之不易的兩岸通水，一路以來在歷任縣長、立委、議員們的努力推動下以及水廠等相關單位夥伴們犧牲時間奉獻心力才圓滿完成，更重要的是金門鄉親們的鼎力支持，才讓通水有了實現的可能。

陳福海表示，「兩岸通水，點亮金門」也同時啟動了「金門新三通」的樞紐，就是「通水、通電、通橋」。他強調，通水只是起步，讓鄉親以最低的成本喝到最好的水以及持續建構多元完善的水資源，才是縣府的目標，此次經過協商讓金門省下了30年、13.8億元的水價，同時透過招標方式的改變，又省下1.7億元的工程款。

陳福海縣長表示，為了金門未來穩定發展及邁向金廈漳泉次區域經濟合作模式，進而成為兩岸和平政策的先行示範區，「通水、通電、通橋」新三通將是先決條件之一，金門縣政府會堅定、無悔的向前行，為推動兩岸和平持續奮鬥。

陳福海縣長並期盼兩岸領導能以「兩岸合作，民生為念」，減少「泛政治化」的理由，才有助於民生事務的推展。他強調，「今天金門向世人證明了任何困難及阻礙都無法阻止我們打造幸福家園的決心與信念。因為『共圓金門夢、同寫新願景』是我們無從迴避的使命與責任，更是兩岸和平、共興共榮的最佳實踐。」

(中時 )

開鑼了！大陸的水來了！（李金生攝）

陳福海縣長向中外媒體群說明「新三通」是金門的未來願景。（李金生攝）