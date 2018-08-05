板橋新埔商圈可吃可拿 警民互助促安居

新北市海山警分局與新北市板橋區新埔商圈協會以及米穀商業同業公會於今（5）日上午9時至下午1時在板橋新埔捷運站辦理防火防災反毒防詐婦幼安全米倉推廣宣導活動。（葉書宏翻攝）

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新北市海山警分局與新北市板橋區新埔商圈協會以及米穀商業同業公會於今（5）日上午9時至下午1時在板橋新埔捷運站辦理防火防災反毒防詐婦幼安全米倉推廣宣導活動。（葉書宏翻攝）
新北市海山警分局與新北市板橋區新埔商圈協會以及米穀商業同業公會於今（5）日上午9時至下午1時在板橋新埔捷運站辦理防火防災反毒防詐婦幼安全米倉推廣宣導活動。（葉書宏翻攝）
新北市海山警分局與新北市板橋區新埔商圈協會以及米穀商業同業公會於今（5）日上午9時至下午1時在板橋新埔捷運站辦理防火防災反毒防詐婦幼安全米倉推廣宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局與新北市板橋區新埔商圈協會以及米穀商業同業公會於今（5）日上午9時至下午1時，在板橋新埔捷運站辦理「防火防災反毒防詐婦幼安全米倉推廣宣導活動」，活動中主辦單位特別準備油飯、麻糬等分送民眾、消防局準備CPR及防災疏散教學供民眾免費體驗

活動中警方特別準備可再貼便條紙、指尖陀螺、中性筆、多功能磁鐵、萬年曆尺、名信片等，於設攤宣導之際以反毒防詐概念及因應有奬問答分送參加民眾，另分享最新反毒防詐案例、認識新興毒品以及如何判讀因應，現場民眾獲益良多、反應熱烈。

為使板橋地區民眾能安居樂業、避免毒品危害，海山警分局特別以派出所為單位成立各派出所之「安居反毒友善通報網」，邀約轄內里鄰長、社區大樓主委、學校、義警民防等各界人士加入，以有限之警力結合無窮之民力、發揮最大反毒成效，藉通報網達互相示警、互相支援、注意可疑對象、避免毒品人口於社區流竄、提供安穩健康之居住環境！

海山分局王順益分局長溫韾呼籲：毒品害人不淺、切勿輕易嘗試，詐騙無孔不入，提醒民眾小心判斷、小心求證，大家一起協助維護治安、防制毒品及詐騙事件，如發現可疑吸食、販賣、製造、持有毒品情資請撥打110、全民打撃犯罪！

(中時 )

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