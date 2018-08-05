大陸600億回應美國2000億是軟弱？ 陸媒：報復或不侷限此清單

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中美貿易戰升級，面對美國川普政府將2000億制裁稅率從10％上調至25％，大陸提出600億關稅回應，被白宮首席經濟顧問庫洛德譏為「軟弱」。對此，中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」評論稱，「貿易戰」既然是「戰」，就沒有理由要求大陸亦步亦趨按照對方的招數還擊。美方也不要以為未來若實施那2000億美元清單，遭到中方的報復僅僅局限於這600億美元清單。

中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」日前刊登評論「貿易戰升級，中國600億如何應對美國2000億？」指出，美方一下子壓上了2000億美元中國產品25%的關稅，被外界普遍認為是想逼迫大陸回到談判桌。但大陸不緊不慢地跟了600億美元的牌，態度值得琢磨。

評論稱，中美雖然在經貿問題上有摩擦，但跳出經貿，在很多區域和國際問題上，美國離不開中國的合作，美國不應把事做太絕。

評論指出，大陸這第二批反制措施看似數量上不對等，其實大陸有自己的現實考慮。2017年，大陸自美國進口額只有1539億美元，所以對美方第一筆500億美元貿易戰，可以「同態復仇」；但對美方已經宣佈追加的2000億美元清單，就只能「你打你的，我打我的」。

評論稱，大陸一部分報復會通過貨物貿易實施，另外一部分在貨物貿易之外，甚至是在經貿領域之外。「貿易戰」既然是「戰」，就沒有理由要求大陸亦步亦趨按照對方的招數還擊。所以不要覺得此次反制措施「不對等」、「不過癮」；美方也不要以為未來若實施那2000億美元清單，遭到中方的報復僅僅局限於這次公佈的600億美元清單。

評論表示，對大陸來說，這場國運之戰避無可避，不如積極應對。對外繼續擴大開放，努力開拓美國之外的其他海外市場；對內堅定不移推動改革，培育廣大的國內市場，努力化危為機。

(中時 )

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