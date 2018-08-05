曾入圍金曲歌后 32歲港星盧凱彤驚傳墜樓身亡！

2018年08月05日 12:42 中時電子報 蔡曉婷

盧凱彤墜樓現場。（圖／取自《on.cc東網》）

盧凱彤妻子余靜萍，今年5月盧凱彤曾分享兩人結婚2周年閃照。（圖／取自《on.cc東網》；取自rockmuiii IG）

盧凱彤曾認得到抑鬱症。（圖／取自盧凱彤微博）

32歲香港女歌手盧凱彤曾是歌唱組合「at17」成員，2013年她以專輯《你安安靜靜地躲起來》入圍第24屆台灣金曲獎最佳國語女歌手獎及最佳作曲人獎，今(5日)驚傳她在跑馬地成和道69號一幢豪宅墜樓身亡，享年32歲，主因仍在調查中。

據港媒報導，今上午9點多有民眾報案，指在跑馬地成和道69號嘉逸軒有人墜樓，警方和救護車隨後趕到，發現該人右小腿遭壓斷，傷重當場不治，原先消息指出死者為一名棚架工人，之後才被警方證實是女住客盧凱彤，報導指出，她當下是從20幾樓棚架墮樓。

盧凱彤14歲時和哥哥參加歌唱比賽，結識林二汶，隔年組成「at17」出道，才華洋溢的她是陳奕迅巡迴演唱會的御用吉他手，2011年她單飛推出個人專輯《掀起》，隔年再發行《你安安靜靜地躲起來》，入圍台灣金曲獎歌后，2017年她以單曲〈還不夠遠〉獲得第28屆金曲獎最佳編曲人獎，並在致詞時公開出櫃。

然2013年盧凱彤推出單曲〈你根本不是我的誰〉後便消失在鏡頭前一整年，直到2015年才爆出她罹患抑鬱症，常PO出許多負面的圖片與文字，例如「你一臉對自己的失望，望着我一臉對世界的絕望」，還為了紓解壓力，紋身上癮，甚至數度尋死，之後她也證實，發文說：「從2013年底開始，我患上了躁鬱症，整個治療的過程我的情緒都處於非常痛苦的邊緣，大家可能發現我沒有以前般活躍，一直到今年，多得朋友的支持和醫生、藥物的治療，我才慢慢好起來。能說的是現在的我已經穩定很多，也謝謝大家關心！」

走出憂鬱症後，盧凱彤去年首度獲得金曲獎肯定，奪下最佳編曲人獎，台上她大方出櫃，放閃說：「我要感謝我太太，我跟我太太在去年結婚，謝謝她，我知道我的生命不完美，我不完美，但有了你誰還需要完美。」並透露兩人去年在加拿大結婚，隨後她公開老婆身分，是台灣著名攝影師余靜萍，兩人交往7年，中間一度分手，在音樂會巧遇才復合，她感謝妻子的愛才讓她寫出國語歌，也說等到台灣同志婚姻合法後，會和老婆在台登記，並辦個小型婚宴。

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(中時電子報)